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Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов

26 января 2022, 05:08

В феврале Тельцам "светят" большие перемены, у Козерогов не исключен конфликт на работе, а Дев после бессонных ночей ждет победа, говорит гороскоп 2022.

карты таро
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц февраль 2022 для трех земных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2021 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в феврале Тельцам "светят" большие перемены, у Козерогов не исключен конфликт на работе, а Дев после тревог и бессонных ночей ждет победа и триумф.

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Козерогов

5 жезлов Таро - значение

Карта соревнований и конкуренции. Возможно, Козерогам придется побороться за место под солнцем. Не исключен конфликт.

"Если вы надеетесь на чью-то поддержку, то зря. Вас никто не поддержит, каждый будет за себя и будет отстаивать свои интересы", - сказала астролог.

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9 пентаклей Таро - значение

Карта комфорта, удовольствий, изобилия. У Козерогов будут деньги в феврале, они смогут позволить себе дорогие покупки.

2 мечей Таро - значение

Карта страха и нерешительности. Козероги могут отказаться от какого-то шага. Возможно, представители знака будут закрывать глаза на реальность и захотят оставить все, как есть.

Рыцарь жезлов Таро - значение

В феврале Козерогам нужно будет быстро принять решение о работе или переезде. Не исключено путешествие или командировка.

4 пентаклей Таро - значение

Козероги будут экономить и планировать бюджет. Появится необходимость потратить большую сумму, но представители знака будут сомневаться в целесообразности и откажутся от этой идеи.

Карта Смерть - Таро значение

"Дверь в прошлое закроется, но откроется дверь в будущее. Смерть перерезает нить судьбы. Февраль будет важным месяцем для Козерогов, потому что это месяц трансформации", - сказала астролог.

Жизнь Козерогов может поменяться полностью. Это происходит, когда вы женитесь, выходите замуж, разводитесь, рождается ребёнок.

"Произойдет что-то такое, что уже вряд ли можно повернуть назад", - говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на февраль 2022 - какое будущее карты пророчат Тельцам

Карта Смерть Таро - значение

Карта трансформации - Тельцов ждут большие перемены в жизни, говорит гороскоп Таро на месяц. Придется поставить окончательную точку - это может быть увольнение, развод, завершение судебного процесса, продажа дома, переезд.

Карта Колесница Таро - значение

Берите контроль над ситуацией в свои руки. Это карта движения и прогресса. Какие бы процессы не происходили в жизни Тельцов, они сами должны управлять этой "колесницей", говорит гороскоп 2022.

Подробный гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Тельцов вы можете прочитать тут.

Таро прогноз на февраль 2022 - какое будущее карты пророчат Девам

9 мечей Таро - значение

В феврале у Дев будут неприятные переживания и бессонные ночи. Если была черная полоса, то она подходит к концу.

Карта Сила Таро - значение

Что бы не произошло, вы справитесь с любой проблемой и финансовой ситуацией, говорит гороскоп 2022 для Дев.

Девиз карты: вы сильнее, чем думаете.

Карта Солнце Таро - значение

Эта карта означает победу и триумф. Дев ждет прогресс, продвижение в карьере, поездка или путешествие, выздоровление от болезни. Хорошая карта для финансов - деньги у Дев в феврале будут.

Астролог советует не инвестировать деньги до 7 февраля.

Подробный гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Дев вы можете прочитать тут.

Читайте такжеЛюбовь, потрясающий успех и перерождение: Таро прогноз для Дев на 2022 год

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