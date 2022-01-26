Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов

В феврале Тельцам "светят" большие перемены, у Козерогов не исключен конфликт на работе, а Дев после бессонных ночей ждет победа, говорит гороскоп 2022.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2021 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в феврале Тельцам "светят" большие перемены, у Козерогов не исключен конфликт на работе, а Дев после тревог и бессонных ночей ждет победа и триумф.
Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Козерогов
5 жезлов Таро - значение
Карта соревнований и конкуренции. Возможно, Козерогам придется побороться за место под солнцем. Не исключен конфликт.
"Если вы надеетесь на чью-то поддержку, то зря. Вас никто не поддержит, каждый будет за себя и будет отстаивать свои интересы", - сказала астролог.
9 пентаклей Таро - значение
Карта комфорта, удовольствий, изобилия. У Козерогов будут деньги в феврале, они смогут позволить себе дорогие покупки.
2 мечей Таро - значение
Карта страха и нерешительности. Козероги могут отказаться от какого-то шага. Возможно, представители знака будут закрывать глаза на реальность и захотят оставить все, как есть.
Рыцарь жезлов Таро - значение
В феврале Козерогам нужно будет быстро принять решение о работе или переезде. Не исключено путешествие или командировка.
4 пентаклей Таро - значение
Козероги будут экономить и планировать бюджет. Появится необходимость потратить большую сумму, но представители знака будут сомневаться в целесообразности и откажутся от этой идеи.
Карта Смерть - Таро значение
"Дверь в прошлое закроется, но откроется дверь в будущее. Смерть перерезает нить судьбы. Февраль будет важным месяцем для Козерогов, потому что это месяц трансформации", - сказала астролог.
Жизнь Козерогов может поменяться полностью. Это происходит, когда вы женитесь, выходите замуж, разводитесь, рождается ребёнок.
"Произойдет что-то такое, что уже вряд ли можно повернуть назад", - говорит гороскоп Таро.
Таро прогноз на февраль 2022 - какое будущее карты пророчат Тельцам
Карта Смерть Таро - значение
Карта трансформации - Тельцов ждут большие перемены в жизни, говорит гороскоп Таро на месяц. Придется поставить окончательную точку - это может быть увольнение, развод, завершение судебного процесса, продажа дома, переезд.
Карта Колесница Таро - значение
Берите контроль над ситуацией в свои руки. Это карта движения и прогресса. Какие бы процессы не происходили в жизни Тельцов, они сами должны управлять этой "колесницей", говорит гороскоп 2022.
Подробный гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Тельцов вы можете прочитать тут.
Таро прогноз на февраль 2022 - какое будущее карты пророчат Девам
9 мечей Таро - значение
В феврале у Дев будут неприятные переживания и бессонные ночи. Если была черная полоса, то она подходит к концу.
Карта Сила Таро - значение
Что бы не произошло, вы справитесь с любой проблемой и финансовой ситуацией, говорит гороскоп 2022 для Дев.
Девиз карты: вы сильнее, чем думаете.
Карта Солнце Таро - значение
Эта карта означает победу и триумф. Дев ждет прогресс, продвижение в карьере, поездка или путешествие, выздоровление от болезни. Хорошая карта для финансов - деньги у Дев в феврале будут.
Астролог советует не инвестировать деньги до 7 февраля.
Подробный гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Дев вы можете прочитать тут.
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