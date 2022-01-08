Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц январь 2022 для трех земных знаков зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в январе Тельцов ждет хорошая новость и большая прибыль, Козерогов закрутит вихрь событий, а Девы погрузятся в заботы и решение проблем.

Таро прогноз на январь 2022 - какое будущее карты пророчат Тельцам

Карта Императрица Таро - значение

Карта красоты, удовольствий, щедрости, заботы о себе, беременности. Тельцы будут дарить и получать подарки. Бизнес принесет хорошую прибыль.

Королева кубков Таро - значение

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Женщина водной стихии - Рак, Рыба или Скорпион - позаботится о вас или, как фея, исполнит все ваши желания. Это может быть мама, подруга или сестра.

3 кубков Таро - значение

Тельцов ждет хорошая новость или событие, которое захочется отпраздновать вместе с родными и друзьями.

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Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для Козерогов

4 жезлов Таро - значение

Карта недвижимости, покупки или продажи квартиры, семейного праздника - свадьба или рождение ребенка. Карта, которая дает стабильность и фундамент.

3 жезлов Таро - значение

Козероги не будут сидеть на месте. Их ждут поездки, путешествия, командировки.

Также представители знака могут заняться саморазвитием и обучением, будут овладевать новыми навыками.

Рыцарь мечей Таро - значение

События будут развиваться очень быстро. Неожиданная новость заставит действовать решительно. Могут приехать незваные гости.

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Таро прогноз для Дев на январь 2022

8 мечей Таро - значение

Ограничения, изоляция. Девы будут связаны по рукам и ногам, будет много работы.

9 мечей Таро - значение

Гороскоп 2022 предупреждает, что в январе Девы могут заболеть. Карта советует отлежаться дома.

Если возникнут проблемы, то их удасться решить, хотя это и потребует усилий. Кроме того, Девы завершат какой-то процесс.

Паж жезлов Таро - значение

Девы будут проводить много времени с детьми, придется решать их проблемы.

Возможно получение хорошей новости или подарка.

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