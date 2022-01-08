Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, Козерогов

В январе Тельцов ждет хорошая новость и большая прибыль, Козерогов закрутит вихрь событий, а Девы погрузятся в заботы и решение проблем, говорит гороскоп 2022.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, Козерогов.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в январе Тельцов ждет хорошая новость и большая прибыль, Козерогов закрутит вихрь событий, а Девы погрузятся в заботы и решение проблем.
Таро прогноз на январь 2022 - какое будущее карты пророчат Тельцам
Карта Императрица Таро - значение
Карта красоты, удовольствий, щедрости, заботы о себе, беременности. Тельцы будут дарить и получать подарки. Бизнес принесет хорошую прибыль.
Королева кубков Таро - значение
Женщина водной стихии - Рак, Рыба или Скорпион - позаботится о вас или, как фея, исполнит все ваши желания. Это может быть мама, подруга или сестра.
3 кубков Таро - значение
Тельцов ждет хорошая новость или событие, которое захочется отпраздновать вместе с родными и друзьями.
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Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для Козерогов
4 жезлов Таро - значение
Карта недвижимости, покупки или продажи квартиры, семейного праздника - свадьба или рождение ребенка. Карта, которая дает стабильность и фундамент.
3 жезлов Таро - значение
Козероги не будут сидеть на месте. Их ждут поездки, путешествия, командировки.
Также представители знака могут заняться саморазвитием и обучением, будут овладевать новыми навыками.
Рыцарь мечей Таро - значение
События будут развиваться очень быстро. Неожиданная новость заставит действовать решительно. Могут приехать незваные гости.
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Таро прогноз для Дев на январь 2022
8 мечей Таро - значение
Ограничения, изоляция. Девы будут связаны по рукам и ногам, будет много работы.
9 мечей Таро - значение
Гороскоп 2022 предупреждает, что в январе Девы могут заболеть. Карта советует отлежаться дома.
Если возникнут проблемы, то их удасться решить, хотя это и потребует усилий. Кроме того, Девы завершат какой-то процесс.
Паж жезлов Таро - значение
Девы будут проводить много времени с детьми, придется решать их проблемы.
Возможно получение хорошей новости или подарка.
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