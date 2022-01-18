Гороскоп Таро для Тельцов на февраль 2022: всплеск эмоций, крутой поворот и счастье в конце

Гороскоп для Тельцов на картах Таро на февраль 2022 / ua.depositphotos.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Тельцов.

Представителей знака ждет очень значимый месяц. В вашей жизни что-то подошло к логическому завершению - придется ставить жирную точку. Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, с какими бы трудностями вы не столкнулись - в результате выйдете победителем.

Король Жезлов Таро - значение

Мужчина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец - будет играть роль в жизни Тельцов в феврале. Это может быть муж, отец, начальник - кто-то, умудренный опытом.

Карта Сила Таро - значение

Реклама

Эта карта говорит о том, что Тельцы справятся с любыми проблемами и препятствиями, с которыми столкнуться.

"Вы сильнее, чем вы думаете", - отметила астролог.

Если у вас конфликт с каким-то мужчиной, то вы сможете отстоять свои права.

Читайте такжеТаро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы

Карта Смерть Таро - значение

Карта трансформации - Тельцов ждут большие перемены в жизни, говорит гороскоп Таро на месяц. Придется поставить окончательную точку - это может быть увольнение, развод, завершение судебного процесса, продажа дома, переезд.

Карта Колесница Таро - значение

Берите контроль над ситуацией в свои руки. Это карта движения и прогресса. Какие бы процессы не происходили в жизни Тельцов, они сами должны управлять этой "колесницей", говорит гороскоп 2022.

Читайте такжеПоменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для Тельцов

Рыцарь кубов Таро - значение

Карта эмоций. Тельцов ждет прогресс в романтических делах.

Вы поймете, насколько вы любимы и совсем не одиноки - рядом есть люди, которые всегда готовы вас поддержать.

Король кубков Таро - значение

Тельцы могут обратиться за помощью к психологу или врачу.

Не исключено получение подарка.

4 жезлов Таро - значение

Карта обретения дома и семьи, спокойствия и чувства безопасности. Представителей знака ждет покупка недвижимости, поездка к родителям, помолвка, брак, знакомство с родителями возлюбленного или возлюбленной - там вас очень хорошо примут.

4 мечей Таро - значение

Карта отпуска и отдыха. Гороскоп Таро советует Тельцам расслабиться и выдохнуть после сильной эмоциональной встряски в начале месяца.

Вам также может быть интересно: