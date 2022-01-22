Черная полоса подходит к концу, Дев ждет триумф: гороскоп Таро на февраль 2022

Февраль 2022 принесет Девам победу и триумф, говорит гороскоп Таро / Коллаж pixaby

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Дев.

Во второй месяц года Девам нужно задуматься о том, насколько они позволяют себе быть счастливыми, рассказала астролог на своем Youtube-канале. Специалист советует расслабиться и получать больше удовольствия от жизни.

9 мечей Таро - значение

В феврале у Дев будут неприятные переживания и бессонные ночи. Если была черная полоса, то она подходит к концу.

Карта Сила Таро - значение

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Что бы не произошло, вы справитесь с любой проблемой и финансовой ситуацией, говорит гороскоп 2022 для Дев.

Девиз карты: вы сильнее, чем думаете.

Карта Солнце Таро - значение

Эта карта означает победу и триумф. Дев ждет прогресс, продвижение в карьере, поездка или путешествие, выздоровление от болезни. Хорошая карта для финансов - деньги у Дев в феврале будут.

7 пентаклей Таро - значение

В феврале Дев ждет прибыль. Инвестиции будут удачными. Представители знака получат деньги за то, что сделали ранее. Все ваши усилия принесут результат.

Астролог советует не инвестировать деньги до 7 февраля.

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Королева жезлов Таро - значение

Женщина огненной стихии - Лев, Овен или Стрелец - сыграет роль в жизни Дев в феврале. Она поможет решить какую-то проблему. Возможно, это мама, подруга, начальница, которая даст совет, поддержит, позаботится о вас.

3 пентаклей Таро - значение

Подписание договора, контракта, заключение сделки. Будет работа и клиенты. Это хорошая карта для того, чтобы расти профессионально, вкладывать деньги в обучение.

Карта Ребенок - Ленорман значение

Если вы планируете беременность, то все пройдет удачно - и зачатие, и беременность, и роды.

Совет карты: нужно вспомнить о свое внутреннем ребенке и сделать все для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Добавьте радости и положительных эмоций в свою жизнь. Перестаньте нервничать, отпустите ситуацию - тогда все случится так, как нужно.

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