Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц февраль 2022 для трех воздушных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для воздушных знаков зодиака - Весов, Водолеев и Близнецов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Близнецов ждет прибыль и выигрыш, у Водолеев есть шанс встретить вторую половинку, а Весы отправятся в теплые края.

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Водолеев

Королева мечей Таро - значение

Водолеи будут вести себя очень прямолинейно в феврале 2022 года и смело озвучивать свое мнение.

Также представители знака могут обратиться для решения какой-то проблемы к специалисту - юристу, медику, преподавателю, чиновнику.

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7 кубков Таро - значение

Во второй месяц года Водолеям придется сделать выбор. Карты советуют не распыляться и фокусироваться на одном направлении деятельности. Чтобы не ошибиться, нужно точно знать, чего вы хотите.

Король мечей Таро - значение

Если вы свободны, то в феврале встретите свою вторую половинку, говорит гороскоп 2022. Это будет представитель воздушной стихии - Водолей, Весы или Близнецы.

10 мечей Таро - значение

Кто-то из Водолеев в феврале завершит отношения - личные, рабочие, бизнес-отношения. Вы уже переросли этот этап - нужно поставить точку и двигаться дальше.

Паж кубков Таро - значение

Водолеи будут в поиске своего пути. Для того, чтобы его найти, нужно изучить информацию.

Карта Звезда Таро - значение

Карта исполнения мечты. Если вы будете фокусироваться на своей цели, то вы сможете всего добиться.

3 кубков - Таро значение

В феврале Водолеев ждет радостное событие, праздник, хорошая новость.

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5 пентаклей Таро - значение

Представители знака будут волноваться из-за денег. Астролог советует заставить себя поменять отношение к ситуации - неприятности быстро закончатся. Ваши волнения напрасны, говорит гороскоп Таро.

Карта Солнце - Таро значение

Карта успеха и триумфа. После ваших переживаний наступит светлая полоса. Наладится ситуация с финансами, на работе и в любви.

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Близнецов

Туз жезлов Таро - значение

Карта начала, нового начинания. В феврале Близнецы могут ухватиться за новую возможность и стать лидером, начать новое дело, пойти на новую работу, начать новые романтические отношения.

Паж кубков Таро - значение

Новость о беременности, рождение ребенка, приятная новость, предложение, в том числе и романтическое.

Паж может символизировать новое событие, связанное с ребенком.

Карта Колесо фортуны Таро - значение

Близнецов ждет везение. События будут развиваться таким образом, что сыграют на руку представителям знака. Астролог советует ловить удачу за хвост. Если вы получите выгодное предложение, то соглашайтесь, говорит гороскоп Таро.

Не исключен приход денег и выигрыш.

Подробный гороскоп для Близнецов на второй месяц 2022 года можно прочитать тут.

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Таро прогноз на февраль 2022 - какое будущее карты пророчат Весам

Солнце Таро - значение

Кто-то из Весов поедет в отпуск в теплые края.

Тем представителям знака, которые не собирается в поездку, стоит ждать успеха, прогресса в карьере, прибыли.

Мир Таро - значение

Февраль станет очень важным месяцем для Весов. Произойдет что-то важное. Какой-то процесс завершится, и Весы перейдут на другой уровень.

В вопросах работы карта Мир может означать командировку за границу.

Паж жезлов Таро - значение

Ожидается важная новость. Переход на новую работу, новое начинание. На данном этапе это лишь начало процесса, нужно будет приложить усилия, чтобы ситуация получила развитие.

Подробный гороскоп для Весов на второй месяц 2022 года можно прочитать тут.

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