Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов

Близнецов ждет подарок судьбы, у Водолеев будет стабильная финансовая ситуация, а Весам придется принять важное решение и готовиться к важным переменам.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков зодиака - Весов, Водолеев и Близнецов.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в первый месяц нового года Близнецов ждет подарок судьбы, у Водолеев будет стабильная финансовая ситуация, а Весам придется принять важное решение и готовиться к важным переменам.
Таро прогноз на январь 2022 - какое будущее карты пророчат Весам
Мир Таро - значение
Завершение одного цикла и начало другого. Весам нужно будет принять решение и поставить точку. У представителей знака начнутся глобальные перемены. Они перейдут на новый уровень жизни.
Король жезлов Таро - значение
Мужчина огненной стихии - Стрелец, Овен или Лев - сыграет роль в жизни Весов, сподвигнет их на какие-то решения. Причем действовать нужно будет без промедлений.
Императрица Таро - значение
Карта щедрости и удовольствий. Весы получат подарок, начнут по-новому видеть этот мир и ощущать радость жизни, если примут правильное решение.
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Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для Водолеев
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Водолеев ждет стабильный и размеренный месяц в плане финансов. Доходы будут в январе, говорит гороскоп 2022. Могут приехать гости с подарками.
Королева кубков Таро - значение
В вашей жизни будет присутствовать женщина водной стихии - Рак, Рыбы или Скорпион. Это может быть мама или подруга. Королева кубков - это карта эмоций, возможно Водолеям придется кого-то утешать либо они сами будут нуждаться в поддержке.
9 пентаклей Таро - значение
Карта удовольствий. Вы получите доход и захотите потратить его на себя. Астролог говорит: вы заслужили праздник и отдых, не экономьте - сделайте себе подарок.
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Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Близнецов
3 жезлов Таро - значение
Близнецов ждет поездка, командировка, переезд. Если вы не собираетесь никуда ехать, то появится очень сильное желание заняться своим развитием и ростом, достичь прогресса.
2 мечей Таро - значение
Близнецам нужно будет принять важное решение, которое может изменить их жизнь, говорит гороскоп Таро.
В январе представители знака могут столкнуться с непониманием, возможен конфликт из-за разных мнений и видения ситуации.
Колесо фортуны Таро - значение
Неожиданно вам улыбнется удача - вы получите подарок судьбы. Все перемены, которые произойдут, случатся к лучшему.
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