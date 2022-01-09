УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов

9 января 2022, 01:45

Близнецов ждет подарок судьбы, у Водолеев будет стабильная финансовая ситуация, а Весам придется принять важное решение и готовиться к важным переменам.

1641643073-1485.jpg
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц январь 2022 для трех воздушных знаков зодиака / ua.depositphotos.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков зодиака - Весов, Водолеев и Близнецов.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в первый месяц нового года Близнецов ждет подарок судьбы, у Водолеев будет стабильная финансовая ситуация, а Весам придется принять важное решение и готовиться к важным переменам.

Таро прогноз на январь 2022 - какое будущее карты пророчат Весам

Мир Таро - значение

Завершение одного цикла и начало другого. Весам нужно будет принять решение и поставить точку. У представителей знака начнутся глобальные перемены. Они перейдут на новый уровень жизни.

Король жезлов Таро - значение

Реклама

Мужчина огненной стихии - Стрелец, Овен или Лев - сыграет роль в жизни Весов, сподвигнет их на какие-то решения. Причем действовать нужно будет без промедлений.

Императрица Таро - значение

Карта щедрости и удовольствий. Весы получат подарок, начнут по-новому видеть этот мир и ощущать радость жизни, если примут правильное решение.

Читайте такжеНовый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для Весов

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для Водолеев

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Водолеев ждет стабильный и размеренный месяц в плане финансов. Доходы будут в январе, говорит гороскоп 2022. Могут приехать гости с подарками.

Королева кубков Таро - значение

В вашей жизни будет присутствовать женщина водной стихии - Рак, Рыбы или Скорпион. Это может быть мама или подруга. Королева кубков - это карта эмоций, возможно Водолеям придется кого-то утешать либо они сами будут нуждаться в поддержке.

9 пентаклей Таро - значение

Карта удовольствий. Вы получите доход и захотите потратить его на себя. Астролог говорит: вы заслужили праздник и отдых, не экономьте - сделайте себе подарок.

Читайте такжеГороскоп на январь 2022 обещает Водолеям тайный роман, возвращение бывшего любовника и смену имиджа

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для Близнецов

3 жезлов Таро - значение

Близнецов ждет поездка, командировка, переезд. Если вы не собираетесь никуда ехать, то появится очень сильное желание заняться своим развитием и ростом, достичь прогресса.

2 мечей Таро - значение

Близнецам нужно будет принять важное решение, которое может изменить их жизнь, говорит гороскоп Таро.

В январе представители знака могут столкнуться с непониманием, возможен конфликт из-за разных мнений и видения ситуации.

Колесо фортуны Таро - значение

Неожиданно вам улыбнется удача - вы получите подарок судьбы. Все перемены, которые произойдут, случатся к лучшему.

Читайте такжеГороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный роман

Вам также может быть интересно:

viber
Близнецы Весы Водолей Близнецы гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы знак Зодиака Водолей гороскоп 2022 таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп таро на год
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в кровиУченые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьЛунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть Найти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимостиНайти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимости Когда колядуют в 2022 в Украине: красивые колядки на Рождество ХристовоКогда колядуют в 2022 в Украине: красивые колядки на Рождество Христово Прощайте, доллар и евро, или Почему украинцам в 2022 году не стоит вкладываться в привычную валютуПрощайте, доллар и евро, или Почему украинцам в 2022 году не стоит вкладываться в привычную валюту
01:45

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов

01:17

Симптом рака на лице и шее: когда обращаться к онкологу

00:51

Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаВидео

08 января, суббота
23:49

Нутрициолог рассказала, чем опасен фарш и почему лучше отдавать предпочтение цельным кускам мясаВидео

Реклама
23:23

Белый дом будет обсуждать с Кремлем размещение своих ракет в Европе - иноСМИВидео

23:01

ТОП-3 вещи, которые лучше не покупать в Интернете

22:31

Масштабное ДТП в Египте: в Шарм-Эль-Шейхе погибли 16 человек

22:12

Цены на доставку посылок взлетят? Украинцам раскрыли неожиданный план Новой почтыВидео

22:00

В небе над Киевом пролетел гигантский флаг КазахстанаВидео

21:59

Какие привычки предвещают успех и богатство в домеВидео

21:45

В Госдепе США подтвердили вероятность поставки в Украину ЗРК StingerВидео

21:26

Эндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара

20:56

Погромы в Казахстане организовали российские спецслужбы: в РФ выдвинули неожиданную версиюВидео

20:49

В Днепре ветеринары спасли кота после получасового "стирки"Видео

20:22

Пентагон жестко отверг ультиматум РФ: не планирует сокращать войска в ЕвропеВидео

20:18

Цены на недвижимость изменятся: сколько будет стоить жилье в 2022 годуВидео

19:37

Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцин AstraZeneca и PfizerВидео

19:24

В Украину несется опасная погодаВидео

18:57

Пожилым разрешат тратить "тысячу Зеленского" на лекарства: когда начнутся выплатыВидео

Реклама
18:48

Последний шанс и риск протестов: прогноз на 2022 год для Зеленского

18:44

В Киеве якобы заминировали все ТЦВидео

18:25

В Днепре совершили самосуд над подростком из-за домаганий к маленькой девочкеВидео

18:21

Людей на протесты выталкивает не кризис, а глухота властимнение

18:20

Катастрофа МАУ в Иране может быть военным преступлением: в Украине призвали проверить 9 человек

17:56

Обнаружен коронавирус-мутант: что известно о гибриде Дельты и ОмикронаВидео

17:25

"Воистину Воскрес": Кива потроллил рождественский зашквар ТищенкоВидео

16:36

За благотворительность и подарки придется платить: украинцам светит новый налогВидео

16:31

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

16:20

А жив ли Нурсултан Назарбаев?мнение

16:17

Сказала медикам, что нашла младенца на мусорке: жительница Закарпатья скрыла роды 16-летней дочери

15:55

В Британии раскрыли план на случай вторжения РФ в УкраинуВидео

15:47

Нутрициолог перечислила самые вредные для печени продуктыВидео

15:08

В Киев идет мощный снегопад: синоптик рассказал, когда ждать разгула стихииВидео

14:47

Украинцам светит матпомощь до 100 тысяч: кому и когда обращатьсяВидео

14:28

17-летний сын известной певицы покончил с собойВидео

14:24

Сумма штрафа – около 65 000 гривен: работодателям Украины запретили указывать пол в вакансиях

13:50

Приказ стрелять на поражение: в Казахстане убили ребенка и израильтянина, который ехал на работуВидео

13:40

Топ-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 году

13:28

Пять человек погибли в собственном доме в ночь под Новый год: новые подробности трагедии под ОдессойВидео

Реклама
13:19

Советники Шольца и Макрона едут в Украину: у Зеленского объявили о встрече по ДонбассуВидео

12:37

Их коронавирус не берет: ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19Видео

12:33

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, ЛьвовВидео

12:26

Остановят ли санкции войну?мнение

12:13

"Побег" Назарбаева из Казахстана: стало известно, где находится первый президент страныВидео

12:05

Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о санкциях в отношении СП-2, против которого выступил Госдеп

11:13

Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красную рыбуВидео

10:56

На Рождество в страшном ДТП на Прикарпатье погиб 5-месячный малыш

10:37

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

10:05

Россия окружила Украину войсками с трех сторон: издание NYT опубликовало свежую картуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять