Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяца

Гороскоп для Близнецов на картах Таро на февраль 2022 советует ловить удачу за хвост / Фото ua.depositphotos.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Близнецов.

В феврале Близнецам очень повезет, возможен даже денежный выигрыш. Представителям знака стоит ждать выгодного предложения, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Туз жезлов Таро - значение

Карта начала, нового начинания. В феврале Близнецы могут ухватиться за новую возможность и стать лидером, начать новое дело, пойти на новую работу, начать новые романтические отношения.

Паж кубков Таро - значение

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Новость о беременности, рождение ребенка, приятная новость, предложение, в том числе и романтическое.

Паж может символизировать новое событие, связанное с ребенком.

Карта Колесо фортуны Таро - значение

Близнецов ждет везение. События будут развиваться таким образом, что сыграют на руку представителям знака. Астролог советует ловить удачу за хвост. Если вы получите выгодное предложение, то соглашайтесь, говорит гороскоп Таро.

Не исключен приход денег и выигрыш.

6 кубков Таро - значение

Карта прошлого и воспоминаний. Перемены к лучшему, причем Близнецы могут даже не понять этого сначала.

В ваши отношения может влезть третий человек - мама, любовница. Может появиться человек из прошлого, который поможет решить текущие проблемы.

7 мечей Таро - значение

Гороскоп Таро советует не раскрывать свои планы - ваши идеи могут украсть недоброжелатели.

Если вы находитесь в любовном треугольнике, то в феврале ситуация прояснится. Если вы только собираетесь стать частью этого треугольника, то астролог советует воздержаться от такого шага - мужчина не сдержит обещание.

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Карта Императрица Таро - значение

Карты прибыли, щедрости, любви к себе. Гороскоп Таро советует ставить себя на первое место. Также Близнецов в феврале ждут подарки, душевное спокойствие, эмоциональная наполненность.

8 кубков Таро - значение

Близнецы отправляются в путь.

"Это может быть метафорический путь - вы оставляете прошлое позади и идете к новой цели. Или это может быть физический путь - вы отправитесь в путешествие, переезжаете, переходите на новую работу. Вы созрели и готовы двигаться дальше по вашей жизни", - сказала астролог.

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