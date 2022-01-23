Гороскоп Таро для Весов на февраль 2022: успех, прибыль и хорошее здоровье

Весам нужно продумывать каждый свой шаг, принимать решение взвешенно и самостоятельно, говорит гороскоп на месяц. Но затягивать не стоит, советуют карты Таро.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Весов.
Февраль станет одним из самых удачных месяцев для Весов - их ждет прибыль, успех, признание. Со здоровьем также все будет хорошо, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
Солнце Таро - значение
Кто-то из Весов поедет в отпуск в теплые края.
Тем представителям знака, которые не собирается в поездку, стоит ждать успеха, прогресса в карьере, прибыли.
Мир Таро - значение
Февраль станет очень важным месяцем для Весов. Произойдет что-то важное. Какой-то процесс завершится, и Весы перейдут на другой уровень.
В вопросах работы карта Мир может означать командировку за границу.
Паж жезлов Таро - значение
Ожидается важная новость. Переход на новую работу, новое начинание. На данном этапе это лишь начало процесса, нужно будет приложить усилия, чтобы ситуация получила развитие.
Читайте такжеТриумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 год
Император Таро - значение
Совет карты: Весам нужно продумывать каждый свой шаг, принимать решение взвешенно и самостоятельно. При этом затягивать не стоит.
Важную роль может сыграть роль мужчина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Карта развития и движения. В течение месяца может быть много поездок, которые принесут деньги. Февраль будет прибыльным месяцем.
Паж кубков Таро - значение
В феврале Весы будут искать вдохновение, идею, развиваться творчески. Нужно будет проявить свою креативность.
3 мечей Таро - значение
Месяц принесет разочарование, обиду, критику со стороны. Весы откажутся от предложения, потому что их не будут устраивать условия. Это скажется на настроении и расстроит представителей знака.
7 кубков Таро - значение
Совет карты: чтобы не разочароваться и не взять то, что вам не нужно - необходимо знать, чего конкретно вы хотите. Не стоить выбирать наугад.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро для Скорпионов на февраль 2022: грандиозные перемены, большие деньги и успех в любви
- Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные перемены
- Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
- Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков
- Гороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успех
- Гороскоп Таро для Тельцов на февраль 2022: всплеск эмоций, крутой поворот и счастье в конце
- Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяца
- Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небес
- Гороскоп Таро для Львов на февраль 2022: большая прибыль, новая любовь и прозрение
- Черная полоса подходит к концу, Дев ждет триумф: гороскоп Таро на февраль 2022