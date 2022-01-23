Гороскоп Таро для Весов на февраль 2022: успех, прибыль и хорошее здоровье

Весов ждет важная новость, говорит гороскоп на месяц / Коллаж pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Весов.

Февраль станет одним из самых удачных месяцев для Весов - их ждет прибыль, успех, признание. Со здоровьем также все будет хорошо, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Солнце Таро - значение

Кто-то из Весов поедет в отпуск в теплые края.

Тем представителям знака, которые не собирается в поездку, стоит ждать успеха, прогресса в карьере, прибыли.

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Мир Таро - значение

Февраль станет очень важным месяцем для Весов. Произойдет что-то важное. Какой-то процесс завершится, и Весы перейдут на другой уровень.

В вопросах работы карта Мир может означать командировку за границу.

Паж жезлов Таро - значение

Ожидается важная новость. Переход на новую работу, новое начинание. На данном этапе это лишь начало процесса, нужно будет приложить усилия, чтобы ситуация получила развитие.

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Император Таро - значение

Совет карты: Весам нужно продумывать каждый свой шаг, принимать решение взвешенно и самостоятельно. При этом затягивать не стоит.

Важную роль может сыграть роль мужчина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Карта развития и движения. В течение месяца может быть много поездок, которые принесут деньги. Февраль будет прибыльным месяцем.

Паж кубков Таро - значение

В феврале Весы будут искать вдохновение, идею, развиваться творчески. Нужно будет проявить свою креативность.

3 мечей Таро - значение

Месяц принесет разочарование, обиду, критику со стороны. Весы откажутся от предложения, потому что их не будут устраивать условия. Это скажется на настроении и расстроит представителей знака.

7 кубков Таро - значение

Совет карты: чтобы не разочароваться и не взять то, что вам не нужно - необходимо знать, чего конкретно вы хотите. Не стоить выбирать наугад.

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