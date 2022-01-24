Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков

Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц февраль 2022 для трех водных знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб и Раков.

Скорпионы начнут жизнь с нуля, карты советуют им контролировать эмоции. У Рыб исполнится заветное желание и будет много общения, а Ракам нужно остерегаться травм, говорит гороскоп по картам Таро, опубликованный на Youtube-канале Анжелы Перл.

Гороскоп по картам Таро для Рыб на февраль 2022

Звезда Таро - значение

В феврале у Рыб исполнится заветное желание. Они смогут "достать звезду с неба".

"Эта карта говорит о том, что все возможно. Вы увидите путеводную звезду, куда вам направляться, и получите помощь ангелов. Или вы можете стать популярными, все начнут обращать на вас внимание. Не исключено повышение по службе", - рассказала астролог.

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Рыцарь пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности. Рыбы найдут хорошую работу. Придет прибыль, появится доход и клиенты.

Рыцарь мечей Таро - значение

События будут развиваться быстро. Неожиданно появится идея, вы получите важную новость, которая заставит вас действовать, говорит гороскоп Таро.

Король кубков Таро - значение

Мужчина водной стихии сыграет роль в жизни Рыб в феврале. По профессии - это врач или психолог.

Королева пентаклей Таро - значение

К Рыбам придут деньги, ими нужно будет распорядится. Возможно придется финансово помочь детям.

Император Таро - значение

Человек, который управляет процессом - отец, банкир, начальник - поставит перед Рыбами задачу.

4 мечей Таро - значение

Совет карты: нужно отдохнуть, сделать паузу. События будут развиваться стремительно, а потом Рыбы возьмут тайм-аут.

Луна Таро - значение

Карта погружения в подсознание. Рыбы могут взять отпуск в феврале, говорит гороскоп 2022.

В некоторых процессах могут начаться задержки, но все разрешится благополучно.

Гороскоп по картам Таро для Скорпионов на февраль 2022

Карта Шут Таро - значение

Скорпионы начнут жизнь с нуля - рискнут и откроют новую страницу. Представители знака могут уйти в совершенно новую сферу деятельности, которой никогда не занимались ранее.

Совет карты: жить сегодняшним моментом.

9 пентаклей Таро - значение

Хорошая карта для финансов. Вы получите крупную сумму денег и будете гордиться тем, что вы это заслужили, говорит гороскоп 2022.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности. В жизнь Скорпионов она принесет новую работу, покупку квартиры, сожительство, брак.

Детальный прогноз по картам Таро для Скорпионов на месяц можно прочитать тут.

Гороскоп по картам Таро для Раков на февраль 2022

Карта Башня Таро - значение

В феврале Раков ждет внезапная смена планов по независящим от них обстоятельствам.

Гороскоп 2022 предупреждает о том, что Раки могут получить травму. Остерегайтесь пожаров, снегопадов и других погодных явлений.

Кроме того, представители знака могут получить информацию, которая прозвучит как гром среди ясного неба.

10 жезлов Таро - значение

Ракам будет нелегко, но они справятся с любой проблемой. Придется что-то доделывать из последних сил. Карта советует делегировать обязанности и снять с себя нагрузку.

Карта Суд Таро - значение

Раков посетит идея, как изменить ситуацию. Они примут решение о больших переменах в жизни, говорит гороскоп 2022.

Детальный прогноз по картам Таро для Раков на месяц можно прочитать тут.

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