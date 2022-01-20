Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небес

Гороскоп для Раков на картах Таро на февраль 2022 предупредил о мелких неприятностях и сплетнях / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Раков.

Представителей знака ждет довольно кризисный месяц. Грядут большие перемены - к ним нужно быть готовым, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Карта Башня Таро - значение

В феврале Раков ждет внезапная смена планов по независящим от них обстоятельствам.

Гороскоп 2022 предупреждает о том, что Раки могут получить травму. Остерегайтесь пожаров, снегопадов и других погодных явлений.

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Кроме того, представители знака могут получить информацию, которая прозвучит как гром среди ясного неба.

10 жезлов Таро - значение

Ракам будет нелегко, но они справятся с любой проблемой. Придется что-то доделывать из последних сил. Карта советует делегировать обязанности и снять с себя нагрузку.

Карта Суд Таро - значение

Раков посетит идея, как изменить ситуацию. Они примут решение о больших переменах в жизни, говорит гороскоп 2022.

10 мечей Таро - значение

Ракам нужно окончательно завершить какой-то процесс - уволиться с работы, разорвать отношения, закрыть бизнес. Что-то уже окончательно отмерло, и восстановить это уже невозможно.

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Паж мечей Таро - значение

Новое начинание, шаг в новом направлении. Раки будут планировать, изучать, искать информацию.

Иногда эта карта означает, что кто-то за вами следит.

Карта Звезда Таро - значение

Карта исполнения желания. То, о чем вы мечтали, сбудется, даже если вы и не надеялись, что это произойдет. Раки получат то, что они заслужили.

Но чтобы в вашу жизнь вошло новое, что-то должно разрушиться до основания, и Раки должны быть к этому готовы, говорит гороскоп Таро.

"Создайте мысленное намерение, и карта Звезда принесет в вашу жизнь подарок небес", - сказала астролог.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Поездка, путешествие, прогресс. События будут развиваться очень быстро, предупредила Анжела Перл.

6 кубков Таро - значение

Раков ждет встреча с кем-то из прошлого. Представители знака попадут в такое окружение, где почувствуют себя в безопасности.

Мыши - значение карты Ленорман

Карта советует уделить внимание дисциплине в феврале. Будет много суеты, хлопот, "мышиной возни". Что-то может испортиться, потеряться, случатся мелкие неприятности, которые подпортят нервы.

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