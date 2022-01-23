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Гороскоп Таро для Скорпионов на февраль 2022: грандиозные перемены, большие деньги и успех в любви

23 января 2022, 05:28

Во второй месяц года Скорпионы начнут жизнь с нуля - рискнут и откроют новую страницу, говорит Таро-прогноз. Карты советуют контролировать эмоции.

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Непредвиденные события изменят планы Скорпионов, говорит гороскоп 2022 / Коллаж pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для Скорпионов.

Что-то новое войдет в жизнь Скорпионов в феврале, рассказала астролог на своем Youtube-канале. Специалист посоветовала представителям знака контролировать свои эмоции и все тщательно планировать.

Туз кубков Таро - значение

Приятные эмоции будут литься через край. Скорпионы могут получить подарок вселенной. Это может свадьба, предложение руки и сердца, новость о беременности. Дом будет полной чашей. Откроется новая возможность по работе.

Карта Шут Таро - значение

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Скорпионы начнут жизнь с нуля - рискнут и откроют новую страницу. Представители знака могут уйти в совершенно новую сферу деятельности, которой никогда не занимались ранее.

Совет карты: жить сегодняшним моментом.

9 пентаклей Таро - значение

Хорошая карта для финансов. Вы получите крупную сумму денег и будете гордиться тем, что вы это заслужили, говорит гороскоп 2022.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности. В жизнь Скорпионов она принесет новую работу, покупку квартиры, сожительство, брак.

"Вас где-то очень хорошо примут", - отметила астролог.

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта скорости и действий. Нужно будет быстро реагировать на события, чтобы не упустить возможность. Могут неожиданно приехать гости, или сами Скорпионы должны будут отправиться в поездку.

Башня Таро - значение

Неожиданно планы изменятся, что-то пойдет не так, как вы задумали. Есть риск непредвиденных обстоятельств, придется на ходу принимать решение.

2 кубков Таро - значение

Все, что касается любви и романтических отношений, в феврале сложится идеально.

Для тех Скорпионов, которые уже в браке, эта карта может означать заключение удачной сделки.

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5 пентаклей Таро - значение

Карта может указывать на финансы и здоровье. Может понадобиться больше денег, чем вы рассчитывали. Есть риск конфликта из-за денег.

Скорпионы могут заболеть, чувствовать недомогание.

Колесница Таро - значение

Поездка, движение вперед, прогресс.

"Вы контролируете свою жизнь, не отдавайте никому руль. Контролируйте свои эмоции, планируйте и держите свою цель в голове", - посоветовала астролог Скорпионам.

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