Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков

Скорпионам в январе удасться раскрыть тайну, Раков ждет финансовый успех, а у Рыб исполнится заветное желание, говорит гороскоп 2022.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб и Раков.
Скорпионам удасться раскрыть тайну, Раков ждет финансовый успех и переход на более высокий уровень жизни, а у Рыб исполнится заветное желание, говорит гороскоп по картам Таро, опубликованный на Youtube-канале Анжелы Перл.
Гороскоп по картам Таро для Раков на январь 2022
Король жезлов Таро - значение
Мужчина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец - войдет в вашу жизнь и сыграет важную роль.
9 пентаклей Таро - значение
Карта роскоши. В январе Раки выйдут на высокий финансовый уровень и вряд ли с него уже опустятся. Эта карта показывает бизнесвумен или бизнесмена, который гордится своим уровнем дохода. В первый месяц нового года вы сможете позволить себе то, что было недоступно ранее.
Туз жезлов Таро - значение
Начало новой жизни. Раки могут рискнуть, и этот риск будет оправданным. Ожидается переход на новый уровень.
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Таро прогноз для Скорпионов на январь 2022
Отшельник Таро - значение
В январе Скорпионы будут раскрывать тайны и изучать что-то новое. Могут заняться здоровьем и пойти на обследование организма. Может всплыть ранее неизвестная информация.
Маг Таро - значение
Скорпионы будут обдумывать новый шаг, но сделать его лучше после 4 февраля. У представителей знака есть все ресурсы для того, чтобы осуществить задуманное. Стоит рассчитывать только на свои силы.
2 пентаклей Таро - значение
Будут и расходы, и доходы. Придется балансировать финансы и бюджет. Возможен переход на новую работу или появление подработки.
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Гороскоп по картам Таро для Рыб на январь 2022
Карта Шут Таро - значение
Рыб ждет новое начало, старт с нуля. Представители знака могут рискнуть и прыгнуть в омут с головой и реализовать идею, которая может казаться безумной.
Карта Сила Таро - значение
Рыбам все по силам, они смогут осуществить даже те идеи, которые раньше им казались невозможными. Появится вера в себя и свою удачу, говорит гороскоп 2022.
9 кубков Таро - значение
Карта празднования и кульминации событий. Рыбы будут настолько эмоционально наполнены и счастливы, что смогут разделить эту радость с окружающими. Исполнится желание.
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