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Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор

13 августа 2021, 08:43

Кому из знаков не стоит доверять приятелям, а кому воздержаться от спонтанных покупок, расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на 13 августа
Гороскоп на 13 августа / bb.lv

Несмотря на негативную энергетику дня, многие из знаков Зодиака смогут насладиться простыми житейскими радостями. Прогулка на свежем воздухе или встреча с друзьями подарит массу положительных эмоций.

Прекрасный день для романтики Почему бы не прогуляться под луной со своей второй половинкой?

О том, как правильно распорядиться деньгами на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок.

Гороскоп на 13 августа: Овен

Хороший день для того, чтобы заняться генеральной уборкой и избавиться от ненужного хлама. Расчистив пространство, вы привлечете в жизнь интересные события и приятные перемены. Сегодня не следует ждать помощи извне – все в ваших руках. В личной жизни возможна ссора с партнером на почве ревности.

Гороскоп на 13 августа: Телец

Противоречивый день для представителей стихии земли. Возможно, ваши друзья заставляют вас верить в одно, в то время как ваша семья приучила вас верить другому. Вы носите разные маски в разных ситуациях, поэтому вы, возможно, забыли настоящего человека под ними. Нужно держать эмоции под контролем.

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Гороскоп на 13 августа: Близнецы

Сегодня вы можете осознать, сколько эмоций накопилось из-за того, что вы их игнорировали. Выражение спрятанных глубоко чувств - гнева, счастья, страха, неуверенности в себе - зарядит вас энергией и освободит. Атмосфера вокруг вас улучшится, и вы сможете более открыто общаться с другими людьми. Вечером благоприятны длительные прогулки.

Гороскоп на 13 августа: Рак

Следуя голосу интуиции можно найти ответы на интересующие вас вопросы. Вы, вероятно, будете чувствовать, что дьявол на одном плече спорит с ангелом на другом. Поступайте так, как считаете правильным. Ваша решительность поможет достичь блестящих результатов.

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Гороскоп на 13 августа: Лев

Дисциплинированность на пути к достижению желаемого вызывает восхищение окружающих. Другие признают и ценят ваши усилия гораздо больше, чем обычно. Вас могут попросить помочь в другом проекте или в чьей-то эмоциональной драме, потому что у вас есть стабильность, необходимая для исправления ситуации. Благоприятный день и для побед на любовном фронте – вероятны новые знакомства с интересными людьми.

Гороскоп на 13 августа: Дева

Вы осознаете, что дела в пятницу ладятся лучше обычного. Ваша организованность и рациональный подход помогут решить любую проблему. Оптимизируйте свои мысли и более эффективно используйте свою энергию. Не растрачивайте свою энергию по мелочам, сконцентрируйтесь на важных вопросах. Не верьте обещаниям – им не суждено сбыться.

Гороскоп на 13 августа: Весы

Сегодня Весам может показаться, что их мысли немного хаотичны. Однако не спешите наводить порядок в голове – в потоке сознания может промелькнуть превосходная идея. Проявите великодушие к окружающим, и негативная энергия этого дня обойдет вас стороной.

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Гороскоп на 13 августа: Скорпион

Нерешительность сегодняшнего дня может помешать принятию важных решений. Однако нужно провести день активно и тогда шестое чувство подскажет вам верное направление движения. Возможно, возникнут проблемы с финансами, нужно распоряжаться бюджетом грамотно – воздержитесь от спонтанных покупок.

Гороскоп на 13 августа: Стрелец

Ваше уверенность позволяет вам шаг за шагом продвигаться к намеченной цели. Вы сможете решить проблему, если не упустите из виду мелочи, которые могут оказаться решающими. День лучше провести в уединении и не вовлекаться эмоционально в происходящее вокруг.

Гороскоп на 13 августа: Козерог

Сегодня Козерогам необходимо приложить максимум усилий в достижении желаемого. Ваше упорство оценят по достоинству. Идеальное время для серьезного разговора с партнером, это может решить проблемы, назревающие в отношениях. Возможно обострение заболеваний.

О том что в полную Луну принесет удачу и гармонию в отношениях, читайте в нашем материале: Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать.

Гороскоп на 13 августа: Водолей

Эмоции могут захлестнуть разум. Сделайте все возможное, чтобы обуздать свои чувства, чтобы позволить более рациональным мыслям подняться на поверхность. Постарайтесь оценить ситуацию со стороны прежде чем действовать. Неблагоприятный день для риска любого рода.

Гороскоп на 13 августа: Рыбы

Вы находитесь в точке, когда полученные уроки трудно усвоить, но они необходимы. Не пытайтесь сопротивляться тому, с чем, как вы знаете, вам придется столкнуться. Подходите к чему-либо с мужеством, а не со страхом, и вы сможете преодолеть все. Не стоит доверять приятелям, это может принести необратимые изменения в личной жизни.

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