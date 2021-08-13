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Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок

13 августа 2021, 04:22

Гороскоп Главреда расскажет кому стоит приготовиться к незапланированным расходам, а кто может рассчитывать на материальный бонус

Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа / kazlenta.kz

Венера в Весах благоволит всяческим удовольствиям. На этой неделе можно себя побаловать долгожданной покупкой. Средина недели будет продуктивной для многих знаков Зодиака, свежие идеи помогут увеличить заработок. В пятницу не стоит принимать важных решений.

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

С понедельника по четверг необходимые финансы будут в руках у других людей. Вам необходимо привлечь людей в свою жизнь и тогда ваше материальное благополучие значительно улучшится. Это могут быть как и партнеры по бизнесу, так и заказчики и клиенты. В пятницу возможно предложение, которое принесет дополнительный заработок.

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Вкладывать деньги в банк или выгодно вложить их в какое-нибудь дело благоприятно в понедельник и вторник. Вторая половина недели принесет расходы, которые будут связаны с вашим родом деятельности. Полезными могут стать покупки, связанные с заботой о здоровье: абонемент в спортзал или полное обследование у врача.

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

На этой неделе расходы Близнецов в основном будут связаны с семьей. Развлечения и отдых забирает львиную долю бюджета, как и траты на детей. В средине недели бюджетом нужно распорядиться рационально. Будут благоприятны обращения в банк и выгодны инвестиции.

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Материальные вопросы волнуют Раков на этой неделе больше всего. Возможно этот период промотивирует вас найти дополнительные источники дохода, чтобы улучшить финансовое благосостояние. В пятницу возможны разногласия с людьми по поводу финансов. Полнолуние в воскресенье может обострить ситуацию с чужими деньгами.

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Финансовый гороскоп для Львов на неделю

В начале недели Львы могут не думать о своем финансовом положении. Однако уже в среду-четверг ситуация с финансовыми потоками изменится в лучшую сторону. Вы найдете пути, как можно зарабатывать больше. Также успешными будут переговоры с партнерами. В пятницу стоит ожидать информации, которая может оказаться весьма полезной. Возможны поломки ценной техники.

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

В финансовом плане Дев ожидает легкая неделя. В средине недели появятся срочные дела, решение которых принесет дополнительную прибыль. В целом благоприятный период, когда вы не будете задумываться о бюджете и рассчитывать каждую трату. Денег хватит на обеспечение всех потребностей.

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Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Весы сосредоточатся на удовольствиях. Отдых и незабываемые впечатления на этой неделе в приоритете у представителей знака воздуха. Часть бюджета уйдет на новую одежу и услуги парикмахера. Однако эти вложения себя оправдают.

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Возможно получение дополнительного материального бонуса. Однако, для этого стоит придержать язык и не особо распространяться о ваших планах. В этот период звезды преподнесут приятный подарок или интересную находку. В понедельник-вторник покупки будут удачными, как и все финансовые операции.

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Коллективная работа принесет Стрельцам ощутимый материальный результат. Выгоду принесет сетевой маркетинг или коллективные закупки. Лучше всего дела будут ладиться в среду и четверг. Растраты этой недели связаны с групповыми мероприятиями.

Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа / mamaplus.md

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

На этой неделе Козерогам нужно ожидать неприятных известий, связанных с чужими деньгами. В понедельник возможны трудности в решении финансовых вопросах, а в пятницу неожиданный поворот, который вас не порадует. На выходных возникнут сложные ситуации с чужими или общими деньгами.

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Водолеям стоит воздержаться от дорогих покупок и приобретать только самое необходимое. Поиски дополнительных источников дохода и вложение финансов в коммерческие проекты стоит отложить до лучших времен. Возможны неожиданные материальные бонусы в виде подарка или начислений.

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

В средине недели для Рыб успешное время чтобы решать вопросы в банке с кредитами и налогами. Это также удачные дни для инвестиций в стабильные проекты. На выходных ситуация с финансами не изменится.

гороскоп 2021
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