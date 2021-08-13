Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа / wowbiz.ro

На этой неделе многих представителей зодиакального круга ожидают интересные новые знакомства. Некоторые из них имеют все шансы перерасти в крепкие отношения. Благоприятный период для свиданий и совместной активности для пар.

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Любовный гороскоп на неделю: Овен

Эта неделя обещает Овнам несколько удачных моментов. Самое благоприятное время начать романтические отношения или поговорить по душам со своими возлюбленными. Новый роман обещает гармоничное развитие, если не срываться на своем партнере по мелочам. Замужним Овнам нужно постараться разнообразить свой досуг.

Любовный гороскоп на неделю: Телец

Тельцов в делах амурных на этой неделе ожидают только приятные неожиданности. Следует приготовиться к переменам, которые вам несомненно придутся по душе. Не стоит заниматься поисками второй половинки слишком уж активно – спокойный, беззаботный отдых увеличит шансы встретить вторую половинку. Роман будет развиваться стремительно.

Любовный гороскоп на неделю: Близнецы

Период предпринимать активные действия и заводить новые знакомства. Вам ждут интересные встречи и увлекательные беседы. Завоевать сердце представителя стихии воздуха может человек с оригинальным подходом и нежной душой. Однако не стоит бросаться в любовные авантюры – это не приведет к желаемому результату, а закончится разочарованием.

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Любовный гороскоп на неделю: Рак

Чрезмерная чувствительность Раков на этой неделе может спровоцировать конфликтную ситуацию. Вам будет непросто сдерживать свои эмоции. Со второй половинкой можно обсудить все вопросы, которые вас тревожат. Однако старайтесь контролировать свои душевные порывы, неосторожное слово может обидеть возлюбленных.

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Любовный гороскоп на неделю: Лев

На этой неделе у Львов есть все шансы получить предложение руки и сердца. Для тех, кто в отношениях весьма удачный и наполненный гармонией и взаимопониманием период. Для одиноких Львов это неделя общения и новых увлечений, которые однако не перерастут во что-то большее.

Любовный гороскоп на неделю: Дева

Девам стоит ожидать неожиданных сюрпризов от своей второй половинки. Любовные отношения будут складываться удачно, если вы не будете тянуть одеяло на себя. Если вы будете считаться с мнением других, они охотнее будут делиться им с вами. Поклоннику, который не вызвал в душе огня нужно честно объяснить, почему отношения невозможны.

Любовный гороскоп на неделю: Весы

Весам не стоит сильно докучать своей второй половинке, чрезмерное внимание может быть удушающим. Однако это хорошо в течении дня напомнить о себе игривой смс или горячим фото, чтобы подогреть воображение и желание увидеть вас. Выходные благоприятны для совместной активности.

Любовный гороскоп на неделю: Скорпион

В этот период Скорпионы всеми силами будут бороться с рутиной в отношениях, которая может стать разрушительной. Одинокие представители стихии воды могут с легкостью считать победы на любовном фронте. Перед вашим природным обаянием, флиртом и кокетством просто невозможно устоять.

Любовный гороскоп на неделю: Стрелец

Благоприятная неделя, чтобы проводить время со своей второй половинкой. Вылазки на природу или посещение мероприятий разнообразят ваш досуг и укрепят отношения. Для тех, кто в поисках своей второй половинки наступает благоприятная неделя для новых знакомств. Отношения будут иметь неожиданные повороты.

Любовный гороскоп на неделю / pinterest.com

Любовный гороскоп на неделю: Козерог

Неожиданное известие заставит Козерогов пересмотреть планы на выходные и провести их с еще большим удовольствием в приятной компании. Интересное общение и новые знакомства могут перерасти в любовное увлечение, если вкладываться в отношения поровну.

Любовный гороскоп на неделю: Водолей

Романтические знакомства привнесут в вашу жизнь новые впечатления. Вы на пике привлекательности для противоположного пола, поэтому свидания могут окончиться любовными авантюрами.

Любовный гороскоп на неделю: Рыбы

Для Рыб в любовном плане конец лета будет просто замечательным. Этот период будет простым, неделя пройдет легко. Представители стихии воды будут наслаждаться общением с противоположным полом. Вооружившись оптимизмом, вы сможете с легкостью покорять сердца.