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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность в Пятницу 13

12 августа 2021, 23:26

Астрологи советуют провести день как можно спокойнее и уделить внимание своему здоровью.

Каким знакам зодиака не повезет в пятницу 13 / pixabay

В 2021 году Пятница 13 выпадаем в августе месяце. С этой датой существует множество запретов, и пятница 13 считается сложным днем, который может принести массу неприятностей.

Астрологи ресурса Vedmochka рассказали, кого из знаков Зодиака ждет неприятность в пятницу 13.

Овен

У данного знака Зодиака с самого утра может пойти все не так. Начнутся недоразумения с близкими и придирки окружающих. В Пятницу 13 Овнов ждут непредвиденные расходы, которые могут достаточно повлиять на бюджет. Депрессивное состояние и плохое самочувствие. Астрологи советуют провести день как можно спокойнее и уделить внимание своему здоровью.

Рак

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Ракав в пятницу 13 нельзя проводить деловые встречи и подписывать важные документы. Если вы решили подзаработать, то сегодня не самый лучший день для важных начинаний. Как говорят астрологи, не стоит доверять чужим советам, принимать решения нужно основываясь только на собственной интуиции и доводах разума.

Весы

Для Весов пятница 13 будет довольно непростой. Не стройте планы, иначе приведут к краху, а тяжкий труд не принесет ожидаемых результатов. Высока вероятность конфликтных ситуаций связанных как с действиями недоброжелателей, так и с собственным легкомыслием представителей знака. В Пятницу 13 нужно держать свои эмоции под контролем.

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Стрелец

Для Стрельцов в Пятницу 13 под запретом путешествия, дальние поездки и прогулки. В работе ждут конфликты. Возможны разногласия с руководителями и негативные кадровые перестановки. Может прийти неожиданное известие, либо возникнуть проблема, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями.

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гороскоп астрологи Пятница 13
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