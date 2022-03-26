УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с Путиным

26 марта 2022, 23:09

По прогнозу астролога, с 13 апреля будет улучшаться ситуация в Украине.

война, гороскоп
Гороскоп для Украины на апрель / reuters, pixabay

Когда завершится война России против Украины и чего ожидать украинцам от апреля месяца, рассказала астролог Ezoterichka.

По прогнозу астролога, с 8 апреля Меркурий будет в Овне. Это означает, что переговоры с РФ будут более понятны, конкретными и это хороший вектор, что мы сможем договориться о перемирии.

"Это твердая позиция, даже когда Меркурий перейдет в знак Телец 24 апреля", - говорит астролог.

Кроме того, Венера из Козерога переходит в знак Водолей с 31 марта.

"Апрель - это месяц надежды. За месяц война не закончится. Это возможно на отдельных участках территории Украины. Когда Венера перейдет в Водолей, а к концу апреля в Рыбы, это благотворный период для Украины", - отметила астролог.

По прогнозу астролога, с 13 апреля будет улучшаться ситуация в Украине.

"Быстрого окончание переговоров и войны, которого мы все хотим, может не свершится, потому что идут замедляющие позиции. Но с конца апреля и середины мая, примерно 15 мая, будет облегчение всех процессов это точно", - говорит астролог.

Гороскоп Таро для Украины на апрель

"Люди еще будут находиться в страхе, в неуверенности, чего ожидать дальше", - говорят карты таро.

В апреле Зеленский будет показывать всему миру истинное лицо Путина.

"Украины в апреле будут продолжать трудиться, помогать друг другу. Будут возобновляться рабочие места", - говорится в прогнозе.

В стране будет большое перераспределение денег и бюджета.

"Будет полный контроль ситуации во главе с президентом Зеленским и будем получать хорошие результаты", - говорит астролог.

Апрель будет более спокойным и карты таро не прогнозируют активных боевых действий.

"Однако борьба будет продолжаться и процесс не завершен. ВСУ будут держать полный контроль над территориями Украины. В начале месяца украинцы еще будут уезжать", - говорит астролог.

По словам астролога, уже к концу апреля Украину ждет завершение этапа переговоров, но к полным договоренностям и окончанию войны еще рано.

Сколько будет идти война в Украине

"Власти Украины идут на выбор и хотят договориться мирным путем. Переговоры дадут результаты, и договоренности будут устраивать обе стороны. В апреле война точно не закончится, но стоит ожидать в течение 2022 года", - отмечает астролог.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

Читайте также:

viber
война в Украине астролог гороскоп война России и Украины
Реклама
Популярное
Астролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупантыАстролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупанты Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине "Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против Украины"Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против Украины Оккупанты порой переходят воевать на сторону Украины – разведкаОккупанты порой переходят воевать на сторону Украины – разведка

Последние новости

23:36

Киев оказался не по зубам: Арестович назвал новую цель оккупантов РФ

23:22

Каким может быть мирное соглашение между Россией и Украиной - The Washington Post

23:09

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымВидео

22:56

"Вам не показывают, как горят люди": очевидцы рассказали о смерти и ужасе в МариуполеВидео

22:39

"Злой монстр способен на все": эксперт США заявил, что Путин только начинает действовать в УкраинеВидео

Реклама
22:18

Ядерное соглашение с Ираном на этапе завершения - БоррельВидео

21:59

"$400 за ваньку": кадыровцы сливают данные о солдатах РФ в УкраинеВидео

21:51

Войска РФ оккупировали Славутич

21:25

Химическая атака РФ: чем она опасна, как распознать и защититьсяВидео

21:23

Тина Кароль рассказала детали по международному благотворительному телемарафону 27 марта

21:13

Западный генерал назвал новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

21:07

Оккупанты зверски насилуют украинок: девочкам всего по 15 летВидео

20:59

Польский генерал: Калиниград - это часть Польши

20:35

Влетела пуля: известный украинский телеведущий попал под обстрел оккупантовВидео

20:32

Кантемировская дивизия позорно бежала: ВСУ освободили ТростянецВидео

20:31

Новая молитва "Отче наш" - "Киев наш" покорила сеть

20:08

Приметы на 28 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:59

Четыре тысячи мариупольцев после двух дней простоя уже доезжают до Запорожья

19:55

Байден припечатал Путина: хочет сбросить Зеленского, денацификация - это ложьВидео

19:32

Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц

Реклама
19:31

В Авдеевке оккупанты РФ сбросили на город фосфорные боеприпасыВидео

19:26

"Украина никогда не будет победой для РФ": Байден на весь мир назвал Путина диктаторомВидео

19:19

Дайте нам ПВО и оружие – ВСУ будут бить сильнее, и это отразится на переговорах с РФ – Подоляк

19:02

"Нормальный сосед" в глазах Кремля - мертвый соседмнение

18:58

Враг напоролся на мощный удар ПВО: на Востоке ВСУ сбили бомбардировщик и дрон РФВидео

18:55

Львов в огне: оккупанты запустили ракеты по городу, много раненыхФотоВидео

18:46

В Кремле ответили на жесткое заявление Байдена в адрес ПутинаВидео

18:37

Решение по Крыму с Донбассом, нейтралитет и военные гарантии: у Зеленского заявили о позиции Киева

18:18

"Вторая половина марта и май – самое жесткое время": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

18:16

Пока коллеги защищают Украину: в сети бурно отреагировали на выезд Анатолия Анатолича за границуВидео

17:49

Украинская армия вошла в Тростянец - ВСУВидео

17:48

Армия Украины в шаге от освобождения Херсона – Минобороны

17:38

Байден назвал Владимира Путина "мясником"Видео

17:25

Военное безумие Путина будут оплачивать несколько поколений россиянмнение

17:00

Оккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дымуВидео

16:58

Нападение Путина на Польшу обернется контрударом НАТО: Байден сделал заявление о 5-й статье Альянса

16:44

Высадились и сразу умерли: ВСУ уничтожили российскую диверсионную группу в Одесской области

16:31

Гроза для танков РФ: ФРГ вооружила Украину РПГ Matador на €25 млнВидео

16:24

"Rusni-pryzda": журналисты Time оконфузились в материале про войну в УкраинеВидео

16:24

Скрытая мобилизация и бегство властных элит: у Зеленского заявили о двух ударах по режиму Путина

Реклама
16:02

РФ "обезглавливает" свою армию: Кремль начал искать виновных в провале и устраняет военное руководство

15:36

Алексей Арестович. Не оскорбляйте мусульманВидеоблоги

15:31

Первая танковая армия РФ прекратила существование и похоронена под Харьковом и Сумами – Арестович

15:31

Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:28

Обстрел крупнейшей в мире нефтяной компании: Саудовская Аравия объявила войну Йемену

15:07

Почему россияне всегда будут оправдывать войну "больших людей"мнение

14:58

"Война тирании против всего мира": Кулеба рассказал о переговорах с БайденомВидео

14:54

Состояние Шойгу ухудшилось: россиянам показали старое видео с пропавшим министром обороныВидео

14:34

Применение Россией ядерного оружия – все более реальная вероятность – Япония

14:33

Гороскоп на апрель 2022 для Водолеев: ложный диагноз, травма и возвращение домой

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять