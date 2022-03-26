Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с Путиным

Гороскоп для Украины на апрель / reuters, pixabay

Когда завершится война России против Украины и чего ожидать украинцам от апреля месяца, рассказала астролог Ezoterichka.

По прогнозу астролога, с 8 апреля Меркурий будет в Овне. Это означает, что переговоры с РФ будут более понятны, конкретными и это хороший вектор, что мы сможем договориться о перемирии.

"Это твердая позиция, даже когда Меркурий перейдет в знак Телец 24 апреля", - говорит астролог.

Кроме того, Венера из Козерога переходит в знак Водолей с 31 марта.

"Апрель - это месяц надежды. За месяц война не закончится. Это возможно на отдельных участках территории Украины. Когда Венера перейдет в Водолей, а к концу апреля в Рыбы, это благотворный период для Украины", - отметила астролог.

По прогнозу астролога, с 13 апреля будет улучшаться ситуация в Украине.

"Быстрого окончание переговоров и войны, которого мы все хотим, может не свершится, потому что идут замедляющие позиции. Но с конца апреля и середины мая, примерно 15 мая, будет облегчение всех процессов это точно", - говорит астролог.

Гороскоп Таро для Украины на апрель

"Люди еще будут находиться в страхе, в неуверенности, чего ожидать дальше", - говорят карты таро.

В апреле Зеленский будет показывать всему миру истинное лицо Путина.

"Украины в апреле будут продолжать трудиться, помогать друг другу. Будут возобновляться рабочие места", - говорится в прогнозе.

В стране будет большое перераспределение денег и бюджета.

"Будет полный контроль ситуации во главе с президентом Зеленским и будем получать хорошие результаты", - говорит астролог.

Апрель будет более спокойным и карты таро не прогнозируют активных боевых действий.

"Однако борьба будет продолжаться и процесс не завершен. ВСУ будут держать полный контроль над территориями Украины. В начале месяца украинцы еще будут уезжать", - говорит астролог.

По словам астролога, уже к концу апреля Украину ждет завершение этапа переговоров, но к полным договоренностям и окончанию войны еще рано.

Сколько будет идти война в Украине

"Власти Украины идут на выбор и хотят договориться мирным путем. Переговоры дадут результаты, и договоренности будут устраивать обе стороны. В апреле война точно не закончится, но стоит ожидать в течение 2022 года", - отмечает астролог.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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