Гороскоп для Украины: мольфарка рассказала, когда ждать самых опасный дней войны с Россией

Гороскоп для Украины / Reuters, ua.depositphotos.com

Мольфарка и победительница проекта Битва экстрасенсов Елена Стеценко назвала самые опасные дни войны России против Украины.

В своем прогнозе Стеценко говорит, что уже в мае 2022 года мы будем отмечать победу.

"Если смотреть на календаре и считать с 24 февраля, то эти 48 суток тяжелой ночью закончатся 13-14 апреля. То есть нападения орды будут до середины апреля, а потом мы погоним их до их границ еще 45 суток. Следовательно, ждем полного окончания военных действий 30-31 мая", - говорит Стеценко, передает Телеграф.

"По раскладу карт, с начала войны будет 48 суток глухой тяжелой ночи. Потом будет светлое утро с чистой водой 45 суток, рассказала провидица.

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Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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