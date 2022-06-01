Гороскоп для Украины: что принесет полнолуние в июне каждому знаку зодиака

Полнолуние в июне / pixabay

Полнолуние произойдет 14 июня в 14:51 по киевскому времени. Астролог Влад Росс отмечает, что полнолуние в июне будет знаковым – будет окрашивать вторую половину месяца стрельцовскими нотами, поскольку произойдет в знаке Стрельца.

"Полнолуние будет поднимать вопросы, связанные с обучением, информацией, общением. Будут хорошо удаваться дальние поездки", - сказал Влад Росс Главреду.

Также в июне будет не очень гармоничный напряженный аспект Нептуна, который может давать непредсказуемую информацию.

"Нептун обычно все размазывает и запутывает, потому нужно быть очень осторожными с любой информацией. Во второй половине месяца будет намного сложнее находить понимание и получать верные сведения. Будет сохраняться риск попасться на удочку соблазна", - добавил астролог.

По его словам, после 13 июня появится возможность освободиться от ограничений, навязчивых мыслей и информационного мусора.

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Гороскоп для Украины

Также Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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