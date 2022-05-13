Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасность

Точное время Полнолуния 16 мая – в 07:14 по киевскому времени.
16 мая произойдет полнолуние в созвездии Стрельца. В этот день заканчивается коридор затмений, который начался 30 апреля. Это Полнолуние называется Кровавым, и оно несет в себе многие серьезные изменения.
Астрологи отмечают, что полнолуние 16 мая может стать неприятным и даже опасным днем.
"Есть риск столкнуться с негативными мыслями, может произойти упадок сил или же появится возможность увидеть многие проблемы намного ближе. А это может стать шансом изменить свою жизнь в лучшую сторону, или в худшую", - говорят специалисты.
Почему это полнолуние 16 мая называют Кровавым
Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние – это период, когда Луна будет находиться в максимальной фазе и может приобрести кроваво-красную окраску.
Точное время Полнолуния – в 07:14 по киевскому времени. А лунное затмение можно будет увидеть на небе с 04:33 до 09:51.
Что нельзя делать в Полнолуние 16 мая
Нельзя спорить и конфликтовать.
Нельзя проводить операции и косметологические процедуры.
Нельзя стричь волосы и начинать курсы лечения.
Нельзя загадывать желания и писать цели на будущее.
Нельзя тратить крупные суммы денег и брать кредиты.
В полнолуние 16 мая стоит убрать в доме и привести мысли в порядок.
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