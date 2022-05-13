УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасность

13 мая 2022, 22:35

Точное время Полнолуния 16 мая – в 07:14 по киевскому времени.

Полнолуние
Полнолуние / pixabay

16 мая произойдет полнолуние в созвездии Стрельца. В этот день заканчивается коридор затмений, который начался 30 апреля. Это Полнолуние называется Кровавым, и оно несет в себе многие серьезные изменения.

Астрологи отмечают, что полнолуние 16 мая может стать неприятным и даже опасным днем.

"Есть риск столкнуться с негативными мыслями, может произойти упадок сил или же появится возможность увидеть многие проблемы намного ближе. А это может стать шансом изменить свою жизнь в лучшую сторону, или в худшую", - говорят специалисты.

Почему это полнолуние 16 мая называют Кровавым

Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние – это период, когда Луна будет находиться в максимальной фазе и может приобрести кроваво-красную окраску.

Точное время Полнолуния – в 07:14 по киевскому времени. А лунное затмение можно будет увидеть на небе с 04:33 до 09:51.

Что нельзя делать в Полнолуние 16 мая

Нельзя спорить и конфликтовать.

Нельзя проводить операции и косметологические процедуры.

Нельзя стричь волосы и начинать курсы лечения.

Нельзя загадывать желания и писать цели на будущее.

Нельзя тратить крупные суммы денег и брать кредиты.

В полнолуние 16 мая стоит убрать в доме и привести мысли в порядок.

Читайте также:

viber
гороскоп астрологи полнолуние
Реклама
Популярное
Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дниСмотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни "А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолоданияУкраину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолодания "Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине"Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине "Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение"Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение
Поддержите Главред

Последние новости

22:39

"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

22:37

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конецВидео

22:37

Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из АзовсталиВидео

22:35

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

22:02

Западные эксперты пояснили, почему наступление оккупантов на Донбассе выдыхается

Реклама
21:54

Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

21:45

Оккупанты к чему-то готовятся: из Севастополя вышли все подлодки Черноморского флотаВидео

21:25

"Никто из спортсменов не виноват": легендарный футболист предал Украину и оскандалился заявлениемВидео

21:23

В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на ДонбассеВидео

21:16

Позиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефтьВидео

20:57

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливаютВидео

20:36

Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

20:32

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

20:19

Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведкиВидео

20:10

Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

19:44

Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина КремляВидео

19:36

Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на ЕвровиденииВидео

19:36

Россия потеряла шанс захватить Украинумнение

19:35

Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

19:23

Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

Реклама
19:23

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с ШойгуВидео

19:08

Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:59

ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направленияхВидео

18:56

Иван Яковина. Наша арта - лучшая в мире: как цифровые технологии помогают мочить оккупантовВидеоблоги

18:55

Русские оккупанты подло убили украинца пулей в спину, когда тот попросился в туалет

18:53

Тимошенко рассказал, как удалось возобновить водоснабжение в Николаеве

18:51

В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФВидео

18:39

Устроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВОВидео

18:17

Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

18:10

Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: там "поддерживают терроризм"

18:06

Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границемнение

18:04

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

17:59

Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку УкраиныВидео

17:53

Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокВидео

17:53

"Мы сейчас только теряем": Горбунов рассказал о заработках во время войны

17:33

"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россияниномВидео

17:20

"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку УкраиныВидео

17:06

В РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера ПумпянскогоВидео

Реклама
17:05

"Насиловали по очереди": украинка рассказала о нечеловеческих зверствах оккупантовВидео

16:56

Оккупантов выбивают из-под Харькова: в США рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

16:31

"Нацистов в Украине нет": Шольц поставил на место ПутинаВидео

16:28

Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист "Радио Свобода"

16:27

"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную ОсетиюВидео

16:18

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

15:55

РФ потеряет шанс на победу: Резников назвал сроки коренного перелома в войнеВидео

15:49

В Кремле полно фанатов Гитлера, символ "Z" - не случайность - российский социолог

15:47

Русский флаг - флаг захватчиков: Зеленский объяснил, почему украинцы возмутились идее Папы Римского о "примирении" с РФВидео

15:33

Ведущий "Холостяка" выехал в Польшу: как ему это удалось

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять