Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасность

Полнолуние / pixabay

16 мая произойдет полнолуние в созвездии Стрельца. В этот день заканчивается коридор затмений, который начался 30 апреля. Это Полнолуние называется Кровавым, и оно несет в себе многие серьезные изменения.

Астрологи отмечают, что полнолуние 16 мая может стать неприятным и даже опасным днем.

"Есть риск столкнуться с негативными мыслями, может произойти упадок сил или же появится возможность увидеть многие проблемы намного ближе. А это может стать шансом изменить свою жизнь в лучшую сторону, или в худшую", - говорят специалисты.

Почему это полнолуние 16 мая называют Кровавым

Кровавая Луна или Кровавое Полнолуние – это период, когда Луна будет находиться в максимальной фазе и может приобрести кроваво-красную окраску.

Точное время Полнолуния – в 07:14 по киевскому времени. А лунное затмение можно будет увидеть на небе с 04:33 до 09:51.

Что нельзя делать в Полнолуние 16 мая

Нельзя спорить и конфликтовать.

Нельзя проводить операции и косметологические процедуры.

Нельзя стричь волосы и начинать курсы лечения.

Нельзя загадывать желания и писать цели на будущее.

Нельзя тратить крупные суммы денег и брать кредиты.

В полнолуние 16 мая стоит убрать в доме и привести мысли в порядок.

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