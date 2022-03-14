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Гороскоп для Украины: астролог рассказал, когда закончится война и что ждет страну от нападения РФ

14 марта 2022, 17:55

Когда закончится война, прогноз астролога и гороскоп для Украины.

гороскоп, война
Когда закончится война в Украине / reuters, pixabay

Ведический астролог Игорь Нехаев составил детальный прогноз для Украины и что ждет нашу страну из-за масштабного военного вторжения России.

Астролог на своем YouTube рассказал, как лучше всего прожить период войны. По словам астролога, Украина сейчас переживает очень непростое время.

"С начала года и до середины апреля 2022 года будет достаточно сложно", - отметил астролог.

Что ждет Украину в 2022 году

  • Украину ждет время больших изменений. Будущее страны очень серьезно изменится.
  • Украину ждет серьезная финансовые сложности. Ограничения, в том числе ограничение передвижения;
  • Напряжение во всем мире будет расти, поэтому возможны серьезные конфликты и военные операции.

"Всем украинцам следует культивировать внутреннее спокойствие, заниматься духовными практиками – это поможет преодолеть любые сложности и сохранить бодрость духа", - добавил астролог.

Он отметил, что сейчас на небосводе происходит Кала-Сарпа-йога (йога змеи) – йога бедности, препятствий, ограничений и разногласий.

Когда закончится война в Украине 2022

"Самый пик военного напряжения может продлиться в марте, а нестабильная конфликтная ситуация вплоть до середины апреля 2022", - добавил астролог.

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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