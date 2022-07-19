Гороскоп для Украины: астролог предупредила о грядущих опасных датах для каждого

Гороскоп для Украины / pixabay

С конца июля ситуация в Украине резко изменится в худшую сторону. Как прогнозирует астролог Ангелина Вакулина, со следующей недели важно не игнорировать тревоги.

"В течении 1 августа Марс, Уран и Северный узел, известный как Раху, будут находиться в одном градусе, 18. В последний раз три соединения между собой были в 324 году до н.э. 18 градус Тельца - градус разрушений дома, соперничества, ссоры, убийства", - отмечает астролог в Instagram.

Как добавляем астролог, это тройное соединение указывает на то, что мы находимся в новой эре.

"Уран - это принцип изменения, бунта, свободы, освобождения, реформ и революций. Марс ассоциируется со всевозможными сложными вещами: беспорядки, хаос, разрушения. Сейчас мы вступаем в новую фазу империй. Разрушение старого и введение нового", - добавляем Ангелина.

По ее словам, в ближайшее время каждый сможет наблюдать резкие изменения во многих сферах жизни.

"Энергия реализуется через кризисы, катастрофы, аварии. Разрушительные действия будут максимально высокие с 22 июля по 10 августа", - говорит она.

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Когда закончится война

Ранее астрологи назвали кровавые даты для Украины и период самых активных боев с оккупантами.

Также астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежка в ближайшее время.

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