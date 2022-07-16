УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Началась репетиция осеннего замеса": астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежка

16 июля 2022, 18:10

Когда закончится война и что будет с оккупированными территориями.

война, война в Украине, гороскоп, гороскоп для Украины
Война в Украине гороскоп / pixabay

Война России против Украины продолжается уже почти пять месяцев. Каждый украинец мечтает вернуться домой и жить в мирной стране. Астрологи отвечают, что для Украины начался опасный период, который будет длиться до осени.

По словам экспертов, осенью украинцам стоит ожидать нового этапа войны.

"Лето - это репетиция осеннего замеса. Осенью военные начнут освобождать оккупированные территории", - говорит астролог Ангелина Вакулина.

Вакулина добавляет, что она не утешает прогнозами, про улучшение ситуации через 2-3 недели, а предупреждает людей об опасности.

"Необходимо предупреждать людей и давать право выбора - оставаться в стране или нет. Я не утешаю речью про 2-3 недели", - говорит астролог.

Опасные регионы Украины

Как отмечает Дмитрий Уранус, самые опасные населенные пункты на ближайшие 1,5 месяца - это Золотое, Горское, Камышеваха, Врубовка, Боровское, Северодонецк, Лисичанск, и ближайшие села.

"Луна в астрологии связана с земельными территориями и людьми, потому такой аспект говорит об огромной опасности нависшей над указанными населенными пунктами и людьми оставшимися там, будет очень много жертв. Требуется немедленная эвакуация всех людей с этих населенных пунктов. Вероятность временной утраты Украиной этих населенных пунктов в ближайшие полтора месяца очень и очень большая", - говорит астролог Уранус.

Астролог Влад Росс в комментарии УНИАН отмечал, что Запорожье, Харьков и Киев находятся не в безопасности.

Потеря новых городов

Также экстрасенс Анна Ефремова в своем прогнозе не исключает, что Украина может упустить из-под своего контроля ещё некоторые города и призвала не возвращаться домой, так как в Украине сохраняется высокая опасность.

Читайте также"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФ

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин может вскоре быть убит. Не исключено, что это может произойти в августе текущего года.

Как рассказал известный астролог Влад Росс, конец нынешнего хозяина Кремля может быть ужасным.

Читайте также:

война в Украине гороскоп астрологи война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:58

Штурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступить

18:49

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

18:44

"Она в Черновцах": российский актер Юшкевич попрощался с матерью и поддержал "спецоперацию"

18:42

"Это не война лишь против Украины": в Чехии призвали дать ВСУ боевую авиациюВидео

18:13

"Нас просто убивают": мама погибшей в Виннице девочки рассказала о пережитомВидео

Реклама
18:10

"Началась репетиция осеннего замеса": астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежкаВидео

17:33

Оккупантов сожгли вместе с танками: в ВСУ показали "огненные" кадрыВидео

17:17

Рики Мартин обвинен в сексуальном насилии над родственником

17:10

Раскрыт страшный диагноз поддерживающего войну в Украине Дюжева

16:58

Зачистка Крыма HIMARS: в ГУР раскрыли цели дальнобойных РСЗОВидео

16:50

Будет много вкусного варенья: как получить ведро смородины с кустаВидео

16:42

Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

16:38

"Будет перелом в войне в пользу Украины": в разведке предупредили о новом наступлении России

16:35

Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:34

Беларусь пойдет войной на Украину, перелома не будет: астролог озвучил тревожный прогнозВидео

16:33

Огневой налет на Луганщине: бойцы Kraken уничтожили 60 оккупантов и взяли пленныхВидео

16:20

Украина превратится в "реку": синоптики предупредили о циклоне с мощными ливнямиВидео

16:16

Множественные травмы и несчастный случай: раскрыты подробности смерти Иваны Трамп

15:59

Дезертируют взводами с передовой: оккупанты рассказывают, как бегут из УкраиныВидео

15:45

"Я не хочу соревноваться с убийцами": украинская спортсменка публично набросилась на россиянокВидео

Реклама
15:35

"Уверена, что злоумышленники будут найдены": Камалия стала жертвой мошенников

15:32

Дальнобойный ЗРК прикроет небо: ВСУ вооружат двумя батареями NASAMSВидео

15:29

Почему украинцам надо бить врага не только "химарсами" и "байрактарами"мнение

15:28

"Когда люди спали, на них обрушился подъезд": в Чугуеве ракета убила супруговФотоВидео

14:59

Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецептВидео

14:58

Разорвать блокаду РФ: в США спрогнозировали сроки контрудара ВСУ на югеВидео

14:50

500 бурятов драпанули из Украины, услышав взрывы от ракет HIMARSВидео

14:38

Через Мариуполь на Запорожье прошла большая колонна военной техники РФВидео

14:34

Груз 200 для Курил: украинский спецназ "покрошил" подразделение оккупантов под СлавянскомВидео

14:31

"РФ прямо сейчас празднует": отставка Драги может лишить Украину военной поддержки Италии - Politico

14:14

Жарит котлеты и печет утки: Пугачева выхаживает тяжелобольного Моисеева

13:45

Украина может получить истребители F-16 и закрыть небо: в ВВС объяснили, когда это случитсяВидео

13:42

Мед может причинить серьезный вред организму: как его правильно есть

13:38

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30 лет, которые не требуют особой укладки

13:13

ВСУ с помощью HIMARS "обезглавили" 106-ю дивизию РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

12:55

Накануне пил коньяк за $2,5 тыс. из Москвы: гауляйтера Херсонщины могли отравить свои жеВидео

12:44

Он отдал приказ бомбить Винницу: на российского командира открыли охоту в КрымуВидео

12:24

В РФ снова бряцают оружием: собираются "нарастить действия армии РФ" по всем направлениям в УкраинеВидео

12:08

Боец терробороны спас жизнь семнадцати собратьев на Харьковщине

Реклама
12:04

Кремль продолжит войну: генерал раскрыл ближайшие планы Путина в отношении УкраиныВидео

11:43

Готовился идти в школу: 7-летнего Максима и его маму убила российская ракета в ВинницеВидео

11:28

"Бог пытается нас уберечь": Никитюк показала знак в небе после теракта в ВинницеВидео

11:10

Больше потратили на нефть и газ из России, чем на помощь Украине: Линкявичюс раскритиковал ЕС

10:38

HIMARS испепелили 30 логистических объектов войск РФ: в МОУ рассказали об успехах ракетных системВидео

10:08

"Деньги нужны": пленный оккупант признался, почему приехал убивать украинцевВидео

09:55

"Путин проиграет войну": Жданов заявил, что РФ не спасет перевод экономики на военные рельсыВидео

09:55

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2022: Скорпионам – тайные желания, Козерогам – потери, Водолеям – деньгиВидео

09:32

Как заставить армию РФ отступить: украинский генерал озвучил рецептВидео

08:51

Враг разбомбил жилые дома на Харьковщине и Днепропетровщине: есть погибшие, под завалами людиФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять