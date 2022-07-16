"Началась репетиция осеннего замеса": астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежка

Война в Украине гороскоп / pixabay

Война России против Украины продолжается уже почти пять месяцев. Каждый украинец мечтает вернуться домой и жить в мирной стране. Астрологи отвечают, что для Украины начался опасный период, который будет длиться до осени.

По словам экспертов, осенью украинцам стоит ожидать нового этапа войны.

"Лето - это репетиция осеннего замеса. Осенью военные начнут освобождать оккупированные территории", - говорит астролог Ангелина Вакулина.

Вакулина добавляет, что она не утешает прогнозами, про улучшение ситуации через 2-3 недели, а предупреждает людей об опасности.

"Необходимо предупреждать людей и давать право выбора - оставаться в стране или нет. Я не утешаю речью про 2-3 недели", - говорит астролог.

Опасные регионы Украины

Как отмечает Дмитрий Уранус, самые опасные населенные пункты на ближайшие 1,5 месяца - это Золотое, Горское, Камышеваха, Врубовка, Боровское, Северодонецк, Лисичанск, и ближайшие села.

"Луна в астрологии связана с земельными территориями и людьми, потому такой аспект говорит об огромной опасности нависшей над указанными населенными пунктами и людьми оставшимися там, будет очень много жертв. Требуется немедленная эвакуация всех людей с этих населенных пунктов. Вероятность временной утраты Украиной этих населенных пунктов в ближайшие полтора месяца очень и очень большая", - говорит астролог Уранус.

Астролог Влад Росс в комментарии УНИАН отмечал, что Запорожье, Харьков и Киев находятся не в безопасности.

Потеря новых городов

Также экстрасенс Анна Ефремова в своем прогнозе не исключает, что Украина может упустить из-под своего контроля ещё некоторые города и призвала не возвращаться домой, так как в Украине сохраняется высокая опасность.

Читайте также"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФ

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин может вскоре быть убит. Не исключено, что это может произойти в августе текущего года.

Как рассказал известный астролог Влад Росс, конец нынешнего хозяина Кремля может быть ужасным.

Читайте также: