Одни руины: астролог назвала месяц, когда закончится ракетный террор и какой город пострадает больше

Один город Украины пострадает больше всего от ракетной атаки оккупантов.
Сильнейшие боевые действия в Украине будут продолжаться еще всю осень. Как прогнозирует астролог Ангелина Вакулина, только осенью украинские защитнику смогут отвоевывать все оккупированные территории.
А вот ракетный террор городов Украины может завершиться в первый месяц зимы.
"Прекращение боевых действий можно ждать к декабрю", - говорит астролог в Instagram.
Также Вакулина прогнозирует, что Харьков ждут большие разрушения.
"По Харькову ситуация аналогична Мариуполю, по разрушениям. То что я вижу, это больно. Земля и руины. Если будет куда возвращаться, то не раньше лета 2023 года", - говорит астролог.
А вот Херсон и Мелитополь деоккупируют, говорит астролог.
"Оккупированные территории будут отбивать осенью. А вот Киев выстоит обязательно", - сказала астролог.
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Когда закончится война
Ранее астрологи назвали кровавые даты для Украины и период самых активных боев с оккупантами.
Также астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежка в ближайшее время.
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