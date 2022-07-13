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"Много людей погибнет и будут большие разрушения": астрологи назвали кровавые даты для Украины

13 июля 2022, 22:19

Битва за оккупированные территории начнется осенью.

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Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине в ближайшее время вряд ли завершится. Как прогнозируют астрологи, боевые действия будут длиться точно до конца 2022 года. Просветление в войне с оккупантами возможно ближе к середине 2023 года.

"Кровавый период начался 12 июля и будет длиться до середины августа месяца. Города, которые пострадают больше всего - Харьков, Киев, Донецкая и Луганская области. Битва за Донбасс не улучшается. Контрнаступление ВСУ возможно после 15 августа", - говорит астролог Яна Эзотеричка в своем прогнозе на YouTube.

По словам астролога, выпадает карта смерти и это означает, что "нас ожидают кровавые периоды, которые могут усиливаться".

"Украина сможет выдержать кровавый период. Прилеты ожидаются и в западной Украине. Зеленский отдает какие-то приказы, чтобы отвоевывать территории. Очень много людей погибнет и будет иметь потери, и будут большие разрушения", - добавила астролог.

Астролог Ангелина Вакулина также прогнозирует, что к осени украинские войска начнут отвоевывать оккупированные территории.

"Географическая карта будет другой. За Мелитополь и другие оккупированные города будут воевать осенью", - говорит она.

Как говорит астролог Наталья Власенко, в конце этого года очень неплохие энергии для окончания битвы.

Даты окончания войны в Украине:

  • Зима 2022 года и начало 2023 года (декабрь 2022 - январь 2023)
  • Осень 2023 года
  • Весна 2024 года и затрагивает лето 2024 года
  • И вообще 2024-2025 очень похоже

"Но в любом случае, Украины такой уже не будет, это будет другая страна, с другой системой власти, принадлежностью к какому-то союзу, территориально. Так уж исторически сложилось, что нас вечно стараются разорвать на две стороны", - говорит астролог.

Читайте такжеУ РФ не останется шансов: астролог спрогнозировала дату начала распада России

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин может вскоре быть убит. Не исключено, что это может произойти в августе текущего года.

Как рассказал известный астролог Влад Росс, конец нынешнего хозяина Кремля может быть ужасным.

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