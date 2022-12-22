Гороскоп 2023: астролог назвал счастливчиков года Черного Водяного Кролика

Влад Росс успокоил украинцев, которые переживают, какие события развернутся в Украине в новом году и чем закончится война.

Влад Росс рассказал, кому повезет больше всего в 2023 году / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Новый 2023 год Черного Водяного Кролика уже не за горами. Астролог Влад Росс прогнозирует, что следующий год будет наиболее удачным и продуктивным для людей творческих профессий, причем вне зависимости от их знака зодиака.

В 2023 году произойдет возрождение концертно-артистической деятельности многих музыкантов, певцов, актеров. В том числе можно ожидать в это время возрождения украинского кино, рассказал Влад Росс в интервью Главреду.

"2023 год позволит воплотить надежды и планы, связанные с искусством изобретения, совершить интересные перспективные открытия в научной сфере, обрести популярность и завоевать авторитет", - отметил специалист.

Росс также поспешил успокоить украинцев, которые с опаской подходят к 2023 году, поскольку переживают, какие события развернутся в Украине и чем закончится война.

"Скажу сразу: Украина точно победит в войне, в этом можно даже не сомневаться", - заверил астролог.

Напомним, астролог Влад Росс также рассказал, как на человеческую жизнь в 2023 году повлияют четыре важных затмения - их коридоры будут с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября.

Как сообщал Главред, нумеролог Игорь Мехеда считает, что дата 22.12.2022, которая содержит шесть двоек, может показать человечеству "свет в конце тоннеля" и приблизить победу в войне.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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