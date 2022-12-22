Дата 22.12.2022 приблизит победу Украины: нумеролог пояснил, чего ждать от шести "двоек"

22 декабря должно "рассеять туман" и способствовать тому, чтобы "хаос стал превращаться в порядок".

"Конца света" 22 декабря 2022 будет, считает Игорь Мехеда / Фото ua.depositphotos.com

Дата 22 декабря 2022 содержит шесть "двоек". В прошлый раз, когда так происходило - 22.02.2022 - запустилась роковая череда событий, приведших к полномасштабному вторжению России в Украину и масштабным стихийным бедствиям. Нумеролог Игорь Мехеда считает, что 22.12.2022 может показать человечеству "свет в конце тоннеля" и приблизить победу в войне.

Насколько вероятно российское наступление на Киев, читайте в материале Астролог рассказала, в какие даты велика вероятность атаки врагов на Киев.

Мехеда напомнил, что перед зеркальной датой 22.02.2022 нумерологи предупреждали, что эта дата открывает некие зеркальные врата, а человечество переходит из старого мира в новый, "и этот переход будет связан с масштабными катаклизмами", передает Obozrevatel.

"Но многие события, произошедшие после 22.02.2022, не ожидали ни ученые, ни аналитики, ни мистики. Они произошли внезапно, неожиданно, и их почти никто не мог предсказать. Ментальный мир погрузился в хаос, все стало как в тумане", – сказал нумеролог.

Мехеда считает, что именно дата 22.12.2022 должна "рассеять этот туман" и способствовать тому, чтобы "хаос стал превращаться в порядок". Люди, которые не видели выхода из ситуации, смогут осознать, что свет в конце тоннеля все же есть.

"Конца света" не будет

Нумеролог также прокомментировал сообщения об очередном "конце света", который якобы может произойти 22 декабря 2022 года.

"Некоторые СМИ снова разгоняют панику о том, что 22.12.2022 наступит конец света. Будто бы так сказала Ванга. Нет, не придет. Но если вдруг и наступит, то это будет конец старого мира и начало нового. После 22.12.2022 ситуация с началом нового мира будет освещена, четка и будет доступна пониманию", – считает он.

Что обязательно нужно сделать 22 декабря 2022

22 декабря имеет важное значение, поскольку следует за крайне важным с астрологической точки зрения днем зимнего солнцестояния 21 декабря.

22.02.2022 можно загадывать желания, причем разрешено просить не только о личном, но и о более глобальном.

"К примеру, приблизить победу, смягчить зиму, создать импульсы для экономического роста – и прочее", – сказал нумеролог.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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