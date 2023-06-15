Головоломка с хитрым трюком: надо за 10 секунд остановить вращающуюся иллюзию

Вирусная головоломка заставляет запустить внимание на полную катушку – нужно попробовать остановить оптическую иллюзию, которая вращается на ваших глазах.

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Разгадать головоломку с движущейся иллюзией достаточно просто, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку / Jagranjosh

Головоломка с вращающейся иллюзией, которая поражает воображение – лучший способ отвлечься от рутины, немного передохнуть и дать потренироваться мозгу. Только гении смогут определить, как заставить прекратить крутиться картинку и сделать это всего максимально быстро.

На оптической иллюзии, которую предлагает нам разгадать Jagranjosh, мы видим вращающуюся картинку с ромбом внутри. Задача – внимательно посмотреть на изображение и остановить ее движение глазами. На это дается 10 секунд.

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Смотрите внимательно на картинку.

Изображение специально нарисовано так, чтобы вас запутать / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если сразу не получилось разгадать иллюзию. Картинка – простое статичное изображение. Оно нарисовано в определенном направлении так, чтобы вам казалось вращение.

Сдаетесь? Посмотрите внимательно в самый центр картинки, на желтую точку. Задержите взгляд и она перестанет двигаться.

Если вам удалось угадать, в чем задумка, вы принадлежите к гениям, которые нашли простой способ разгадать эту головоломку.

Ранее мы предлагали вам разгадать необычную головоломку, в которой за 43 секунды нужно найти сбежавших собак. Только люди с высоким интеллектом смогут это сделать.

Также можно попробовать разгадать сложную головоломку для самых внимательных. Там надо всего за 5 секунд посчитать на картинке людей.

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