Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

Если у вас есть собака, то вам точно знакома ситуация, когда любимец срывается с поводка и несется, например, за белкой в парке. К счастью, когда любопытство четырелапого удовлетворено, он обычно возвращается. В новой захватывающей головоломке Главред предлагает найти двух пушистых беглецов.
На картинке - оживленная сцена в парке с множеством людей, которые выгуливают своих питомцев. Две собаки убежали. Сможете ли вы их найти?
Среднее время, которое требуется, чтобы найти потерянных собак, составляет 58 секунд, но если вы справитесь с заданием менее, чем за 43 секунды, вы - настоящий гений.
Правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.
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