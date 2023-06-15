Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

Только люди с высоким IQ могут найти сбежавших питомцев на изображении за 43 секунды или меньше.

https://news.glavred.info/yarkaya-golovolomka-nuzhno-nayti-dvuh-sobak-menshe-chem-za-odnu-minutu-10478197.html Ссылка скопирована

Головоломка потренирует вас быстро найти сбежавшего питомца в парке / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Если у вас есть собака, то вам точно знакома ситуация, когда любимец срывается с поводка и несется, например, за белкой в парке. К счастью, когда любопытство четырелапого удовлетворено, он обычно возвращается. В новой захватывающей головоломке Главред предлагает найти двух пушистых беглецов.

На картинке - оживленная сцена в парке с множеством людей, которые выгуливают своих питомцев. Две собаки убежали. Сможете ли вы их найти?

Нужно найти двух собак, которые сбежали от хозяев / Фото: mirror.co.uk

Среднее время, которое требуется, чтобы найти потерянных собак, составляет 58 секунд, но если вы справитесь с заданием менее, чем за 43 секунды, вы - настоящий гений.

видео дня

Правильный ответ опубликован ниже:

Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти беглецов? / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.

Вам также может быть интересно: