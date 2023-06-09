Головоломка, которая сведет с ума гениев: нужно найти картошку фри за 3 секунды

Увлекательная головоломка поможет вам отвлечься от рутинной работы – найдите среди множества предметов свою картошку фри, пока она еще не остыла.

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Разгадать головоломку с картошкой фри крайне непросто - у вас есть всего пару секунд / jagranjosh

Будни и рутина заставляют наш мозг много работать и забывать о полезных способах потренировать другие навыки. Попробуйте немного отвлечься и поиграть с головоломкой. Нужно найти спрятанную картошку фри на картинке, где разбросано много разных предметов.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, потребует от вас внимания и концентрации. Однако если вы отгадаете, можете уверенно говорить своим друзьям о вашей смекалке.

На картинке много разных разбросанных предметов. Ваша задача – найти картошку фри за 3 секунды. Внимательно пробегитесь глазами по рисунки и поищите вашу картошку, пока она еще не остыла.

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Картошка фри совсем рядом от вас / jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не получилось найти картошку сразу. Оптические иллюзии построены так, чтобы вы проявили чудеса наблюдения.

Сдаетесь? Картошка фри находится в правом нижнем углу картинки. Только 1 из 10 гениев смог ее обнаружить.

Картошка фри находится слева в углу / Jagranjosh

Если вы все нашли – гордитесь собой и продолжайте тренировать мозг оптическими иллюзиями.

Ранее мы предлагали вам разгадать загадочную головоломку для развития умственных способностей. На картинке с цветами всего за 5 секунд надо найти сердце.

Также можно попробовать свои силы в разгадке головоломки на числа. Среди множества цифр вам понадобится найти 264.

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