Головоломка сложнее, чем кажется: сколько людей спрятались на картинке

Вам нужно найти всех людей на картинке всего за 5 секунд. С этой головоломкой справятся только самые внимательные.

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Сколько на картинке спряталось людей / фото: Small Joys

Оптическая иллюзия - задание, с которым многие могут даже не справиться. Развязывание подобных головоломок все время считалось отличным вариантом для тренировки мозга. Есть очень сложные задачи на логику, которые под силу лишь людям, умеющим мыслить нестандартно.

Иногда в задачке по картинке нам нужно найти что-то, чего, на первый глаз, там вообще нет. Однако так воспринимает изображение мозг, который редко разбирается с подобными задачками. Мы предлагаем вам разобраться с необычной головоломкой, проверить свои умения и потренироваться.

Мы предлагаем вам справиться с одной нестандартной головоломкой. Перед вами картинка, на которой изображены люди в музее. Все они рассматривают картины, висящие на стене. По центру стоит статуя.

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Вам нужно всего за 5 секунд посчитать всех людей, которые находятся в музее. Стоит отметить, что все не так как кажется на первый взгляд. С этой головоломкой смогут справиться лишь люди, которые умеют мыслить нестандартно.

Сколько людей на картинке

Если вы посчитали всех людей и вам кажется, что их всего 5, то вы ошиблись.

Вам стоит присмотреться ко всему, что находится в музее.

На самом деле на картинке 6 человек. Обратите внимание на картины. На одной из них видно, что за картиной стоит человек и смотрит через вырезанное отверстие.

Сколько на картинке спряталось людей / фото: Small Joys

Напомним, мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 10 секунд нужно было найти всего одну лишнюю букву. Эта буква оказалась очень похожей на все остальные, что лишь усложняет её поиск.

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