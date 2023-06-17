Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 2 за 8 секунд

Бросьте вызов своей наблюдательности и проявите настоящую смекалку, чтобы найти цифру, которая тщательно скрыта на новой оптической иллюзии.

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Разгадайте непростую головоломку - найдите цифру два среди других чисел / Bright Side

Когда вам хочется отвлечься от суеты и рутины, разгадывайте интересные головоломки. Когда вы этому научитесь, сможете удивлять своих друзей новыми навыками решения проблем. На этот раз вам понадобится найти цифру 2 среди множества других чисел.

Головоломка от Jagranjosh потребует необычайной наблюдательности, ведь найти цифру не так то и просто.

На картинке – три числовые сетки: красного, желтого и синего цветов. Ваша задача – найти цифру 2, которая расположена в одной из таких сеток.

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Время на разгадку – 8 секунд. Смотрите очень внимательно.

Головоломки с цифрами хорошо развивают наблюдательность / Bright Side

Сдаетесь? Поднимите глаза на картинку и посмотрите в левый ее угол. Цифра 2 находится посередине третьего ряда, если считать сверху.

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку, которая по силам настоящим гениям. Нужно найти слово на английском языке, которое расположено на картинке среди других очень похожих на него слов.

Также вы можете попробовать разгадать еще одну сложную оптическую иллюзию. Надо за 43 секунды найти сбежавших питомцев.

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