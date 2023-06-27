Суперсложная головоломка: лишь единицы смогут найти 10 отличий на картинках

Нет ничего лучше хорошей головоломки, если вы хотите потренировать свой ум и проверить внимательность. Головоломки не только забавны, но и проверяют наши когнитивные способности, заставляя нас сосредоточиться на поставленной задаче.
Новая головоломка многих поставила в тупик, хотя задача довольно проста - нужно найти 10 отличи на двух картинках.
На рисунке изображена вечеринка по случаю дня рождения ребенка. Он стоит на табурете рядом с бабушкой, дедушкой и кошкой. Повсюду разбросаны другие предметы - бананы, яблоки, печенье и столовых приборов.
Сначала вы можете не заметить, что что-то не так, но между двумя картинками все же есть 10 отличий. Ваша задача найти их за 33 секунды.
Некоторым различия казались явно очевидными, в то время как другим было сложнее решить головоломку. Сколько вам понадобится времени?
Если справиться с задачей не получается, то ниже мы опубликовали правильный ответ.
Чем отличаются картинки:
- Три банана справа и только два слева.
- На подносе справа лежит желтое печенье, а слева — оранжевое.
- Ребенок в носках с правой стороны, но босиком с левой.
- На правом изображении две конфеты, а на левом только одна.
- Кошка держит сладости справа и ложку слева.
- Время на часах отличается.
- Картина на стене отличается.
- Выражение лица ребенка отличается.
- В волосах бабушки отсутствует шпилька.
- В стойке расположены разные предметы.
Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.
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