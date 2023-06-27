Суперсложная головоломка: лишь единицы смогут найти 10 отличий на картинках

Две картинки кажутся очень похожими, но там все же есть 10 отличий. Ваша задача найти их за 33 секунды.

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Головоломка многих поставила в тупик, хотя задача довольно проста / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Нет ничего лучше хорошей головоломки, если вы хотите потренировать свой ум и проверить внимательность. Головоломки не только забавны, но и проверяют наши когнитивные способности, заставляя нас сосредоточиться на поставленной задаче.

Новая головоломка многих поставила в тупик, хотя задача довольно проста - нужно найти 10 отличи на двух картинках.

На рисунке изображена вечеринка по случаю дня рождения ребенка. Он стоит на табурете рядом с бабушкой, дедушкой и кошкой. Повсюду разбросаны другие предметы - бананы, яблоки, печенье и столовых приборов.

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Сначала вы можете не заметить, что что-то не так, но между двумя картинками все же есть 10 отличий. Ваша задача найти их за 33 секунды.

Найдите 10 отличий между картинками / Фото: mirror.co.uk

Некоторым различия казались явно очевидными, в то время как другим было сложнее решить головоломку. Сколько вам понадобится времени?

Если справиться с задачей не получается, то ниже мы опубликовали правильный ответ.

Чем отличаются картинки:

Три банана справа и только два слева. На подносе справа лежит желтое печенье, а слева — оранжевое. Ребенок в носках с правой стороны, но босиком с левой. На правом изображении две конфеты, а на левом только одна. Кошка держит сладости справа и ложку слева. Время на часах отличается. Картина на стене отличается. Выражение лица ребенка отличается. В волосах бабушки отсутствует шпилька. В стойке расположены разные предметы.

Правильные ответы на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.

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