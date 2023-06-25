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От головоломки закипит мозг: только единицы найдут число 8881 за 12 секунд

Анна Ярославская
25 июня 2023, 12:14 обновлено 25 июня, 12:21
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Будьте изобретательны — иногда решение головоломки требует нестандартного мышления.

Головоломка
Головоломка заставит ваш мозг включиться / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки — это отличный способ развить свои когнитивные способности и навыки восприятия. Они помогают улучшить память и активизировать мозг.

В новой головоломке Главред предлагает найти число 8881 среди моря чисел 8831.

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Выполнить задачу нужно в ограниченное время - у вас есть всего 12 секунд.

Число действительно хорошо замаскировано. Будьте изобретательны — иногда решение головоломки требует нестандартного мышления.

У вас есть всего 12 секунд, чтобы найти число 8881
У вас есть всего 12 секунд, чтобы найти число 8881 / Фото: mirror.co.uk

Не расстраивайтесь, если вам не удалось выполнить задание. Чтобы быстро разгадывать головоломки, нужна практика.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.

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