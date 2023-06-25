От головоломки закипит мозг: только единицы найдут число 8881 за 12 секунд

Будьте изобретательны — иногда решение головоломки требует нестандартного мышления.
Головоломки — это отличный способ развить свои когнитивные способности и навыки восприятия. Они помогают улучшить память и активизировать мозг.
В новой головоломке Главред предлагает найти число 8881 среди моря чисел 8831.
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Выполнить задачу нужно в ограниченное время - у вас есть всего 12 секунд.
Число действительно хорошо замаскировано. Будьте изобретательны — иногда решение головоломки требует нестандартного мышления.
Не расстраивайтесь, если вам не удалось выполнить задание. Чтобы быстро разгадывать головоломки, нужна практика.
Правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал головоломку для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд.
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