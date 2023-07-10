Головоломка для настоящих гениев: надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту

Если вы хотите потренировать свою концентрацию и логическое мышление, попробуйте разгадывать головоломки. Порой непростые, но очень веселые задачки помогут вам прокачать креативность и просто расслабиться. На этот раз понадобится найти того, кто украл невесту на свадьбе.
Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, веселая и занимательная, но крайне непростая. Придется хорошенько применить навыки концентрации, чтобы ее разгадать.
На изображении свадебная церемония. Жених в отчаянии – кто-то похитил невесту. Есть трое подозреваемых, которые как бы ни при чем.
Внимательно посмотрите и подумайте, кто из них мог бы быть похитителем. На решение задачки всего 6 секунд.
Сдаетесь? Невесту украл третий мужчина – вариант С. Если присмотреться, в тележке можно увидеть женскую руку.
Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку с котами. На фото четыре кота, однако четко можно увидеть только трех. Ваша задачка – найти четвертого.
Также вы можете попробовать разгадать увлекательную головоломку со спичками. Понадобится убирать спички, чтобы решить уравнение. На все про все дается 20 секунд.
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