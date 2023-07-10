УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Головоломка для настоящих гениев: надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту

Андрей Ганчук
10 июля 2023, 20:18 обновлено 10 июля, 20:28
60
Попробуйте разгадать крайне непростую свадебную головоломку – вам придется очень внимательно смотреть на картинку, чтобы разобраться, кто похититель невесты.
кто украл невесту
Вам нужно всего за 5 секунд найти того, кто украл невесту / Bright Side

Если вы хотите потренировать свою концентрацию и логическое мышление, попробуйте разгадывать головоломки. Порой непростые, но очень веселые задачки помогут вам прокачать креативность и просто расслабиться. На этот раз понадобится найти того, кто украл невесту на свадьбе.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать Jagranjosh, веселая и занимательная, но крайне непростая. Придется хорошенько применить навыки концентрации, чтобы ее разгадать.

На изображении свадебная церемония. Жених в отчаянии – кто-то похитил невесту. Есть трое подозреваемых, которые как бы ни при чем.

видео дня

Внимательно посмотрите и подумайте, кто из них мог бы быть похитителем. На решение задачки всего 6 секунд.

кто украл невесту
Один из мужчин на фото похитил невесту на свадьбе / Bright Side

Сдаетесь? Невесту украл третий мужчина – вариант С. Если присмотреться, в тележке можно увидеть женскую руку.

кто украл невесту разгадка
Мужчина справа украл невесту / Bright Side

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку с котами. На фото четыре кота, однако четко можно увидеть только трех. Ваша задачка – найти четвертого.

Также вы можете попробовать разгадать увлекательную головоломку со спичками. Понадобится убирать спички, чтобы решить уравнение. На все про все дается 20 секунд.

Другие новости:

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

20:43 Мир
Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

20:16 Политика
Гарантий безопасности нет, НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

Гарантий безопасности нет, НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

19:22 Политика
Все главные новости

Последние новости

20:51

О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиным

20:43

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

20:25

"Нестерпимо воняло трупами": Рамина Эсхакзай попала под вражеский обстрел

20:18

Головоломка для настоящих гениев: надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту

20:16

Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковУкраину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников
19:33

"Семья нашего театра обеднела": на войне погиб известный украинский актер

19:29

Марк Фейгин. Кривой ятаган в спину ПутинаВидеоблоги

19:22

Гарантий безопасности нет, НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

19:20

Главное, чтобы страны НАТО не подвели Украинумнение

Реклама
19:02

Наш ветеран полтора часа простоял на костылях и протезе в самолете, его выгнали

18:49

Африка поставила Путину условие по Украине: у главы Кремля 2-3 недели

18:40

Громыхать будет везде: в Украину несется новая волна ливней с похолоданием

18:05

Германия против быстрого вступления Украины в НАТО после войны - Bild

17:36

Пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты

17:31

"Атака РФ захватит гораздо больше": Маск сделал скандальное заявление о войне

17:24

С двумя палочками и глухой на одно ухо: Киркоров удивил появлением на тусовке

17:12

"Будет жесткая реакция": Кремль угрожает Украине за вступление в НАТО

17:11

Ударил почти 7-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

17:00

Тогда он был эталонным: как делали томатный сок в СССР

16:46

Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор: в Кремле раскрыли деталиВидео

Реклама
16:30

Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом

16:29

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

16:17

Можно ли матери присутствовать на крестинах ребенка: спорные приметы и обычаи

16:15

Знаменитая намазка на хлеб из 2 ингредиентов, которую обожали в СССР: рецепт за 50 гривенВидео

16:01

"Неадекватные просто": свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына

15:52

"Слава Путину!": кусочек русского мира прицепился к украинцам в Бремене

15:35

После стремительного падения постепенно восстанавливается рынок электроники и бытовой техники: данные Codes новости компании

15:34

В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

15:24

Украинцы все еще активно покупают на AliExpress. В Emporium назвали причины новости компании

15:12

Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: об этом догадываются лишь единицы

15:12

Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

15:07

"Покупайте нарезанный": эксперт назвала лучшее место, чтобы спасти хлеб от плесени

14:58

Важное решение принято: Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО

14:57

Наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов: эксперт рассказал о подрыве ЗАЭС

14:39

Поздравление с днем рождения маме: стихи и милые открытки

14:37

Войска РФ в Бахмуте в ловушке, ВСУ берут город под огневой контроль – Сырский

14:36

Давать воду по часам под видом ремонтов: украинцев предупредили о проблемах

14:12

В Украине начали строить завод для изготовления Bayraktar

14:11

Гороскоп на завтра 11 июля 2023: Раку – напряжение, Овну – новые идеи

13:59

Окончание войны миром поспособствует вступлению Украины в НАТО - Эрдоган

Реклама
13:48

"А Суровикин где?": в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта ПригожинаВидео

13:36

И днем и ночью: 3 знака зодиака, которые обожают хорошо покушать

12:51

Страны НАТО устранят ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс - Кулеба

12:44

Перезагрузка любимой истории: начались съемки "Женского врача. Новая жизнь"

12:38

Пенсии получат не все: что делать украинцам, у которых не хватит стажа

12:24

Утром или вечером: когда лучше всего собирать огурцы

12:20

"Отношение изменилось": 89% украинцев хотят вступления в НАТО

11:46

Мадонна впервые после реанимации показалась на людях: как выглядит звезда

11:32

"Как площадь Одессы": ВСУ освободили уже 169 квадратных километров

11:28

На зарядке дольше, чем в руках: что делать, если телефон быстро разряжается

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять