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Головоломка для сообразительных: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение

Сергей Кущ
10 июля 2023, 09:57 обновлено 10 июля, 09:57
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Мы нашли интересную задачу со спичками, которую вы можете попробовать разгадать за 20 секунд.
Головоломка со спичками
Головоломка со спичками / соцсети

Логические головоломки со спичками — это один из видов головоломок, которые стали одной из последних тенденций в социальных сетях.

Многие ищут различные типы головоломок, чтобы побаловать себя и потренировать ум. Задачи со спичками просто идеальны для этого.

Мы нашли интересную задачу со спичками, которую вы можете попробовать разгадать за 20 секунд. Мы также покажем решение для этой головоломки.

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Задание такое: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение.

Головоломка со спичками
Головоломка со спичками / соцсети

Решать головоломки, как правило, весело и интересно, а когда вы решаете головоломки со спичками, проверяются все ваши умственные способности и навыки решения логических задач. Процесс решения таких хитрых головоломок со спичками на самом деле довольно прост. Все, что вам нужно сделать, это внимательно изучить вопрос, чтобы понять, в чем проблема.

Если вам удалось решить эту хитрую вирусную головоломку со спичками, то вы молодец, но если у вас этого не получилось, то на картинке ниже есть ответ на эту головоломку.

Ответ на головоломку со спичками
Ответ на головоломку со спичками / Соцсети

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