Головки будут размером с кулак: названо самое лучшее удобрение для чеснока

Для чеснока лучше всего использовать минеральные удобрения. При этом важно не переборщить.

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Чем подкормить чеснок, чтобы головки были большими / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Instagram/alkhimikpiroman

Правильный полив и своевременные подкормки - залог хорошего урожая любой огородной культуры, в том числе и чеснока. Главред разобрался, какое самое лучшее удобрение для чеснока.

Кстати, если вы не знаете, что делать с чесноком после сбора урожая, читайте материал: Как хранить чеснок: Топ-6 самых популярных способов.

Самое лучшее удобрение для чеснока

Первое, что стоит знать: для чеснока лучше всего использовать минеральные удобрения. При этом важно не переборщить, ведь переизбыток фосфатов и нитратов может негативно сказаться на урожае.

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Чеснок любит азот, поэтому азотные удобрения будут особенно ему полезны. Например, аммиачная селитра или мочевина.

Способ №1. 20 грамм мочевины нужно развести в 10 литрах воды. Поливать почву нужно из расчета 3 литра раствора на 1 квадратный метр грунта.

Способ №2. 30 грамм аммиачной селитры развести в 10 литрах воды и поливать чеснок.

Подкормка чеснока для увеличения головки - что применять

Чтобы головки были большими, огородники используют гуммат калия. Это средство можно купить в любом магазине для садоводов. Это удобрение обогащает почву и усиливает эффект от любых других подкормок. Кроме того, средство прекрасно защищает чеснок от вредителей и заболеваний.

Чтобы головки чеснока были размером с кулак, можно использовать раствор аммиачной селитры и сернокислого магния. В 10 литров воды добавьте по 20 грамм каждого средства и обильно поливайте чеснок. Эту подкормку можно применять только после того, как уже сформировалась надземная часть.

Как правильно поливать чеснок в июле

В мае-июне чеснок необходимо поливать 1 раз в неделю из расчета 5-10 литров на 1 кв. м.

В июле, когда идет процесс созревания луковицы, поливы нужно сократить. Если лето дождливое, то чеснок не стоит поливать, так как избыток влаги может привести к возникновению различных заболеваний.

Когда стрелки чеснока вырастут до 12 см, их нужно обрезать, чтобы полезные вещества шли на развитие луковиц.

Ранее Главред писал, зачем поливать чеснок солёной водой.

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