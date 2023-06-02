Зачем поливать чеснок солёной водой: богатый урожай удивит опытных огородников

При выращивании чеснока важно проводить процедуры, которые помогут получить богатый урожай, а также защитят его от вредителей.
Несмотря на обилие специальных препаратов и химических смесей, заслуженной популярностью пользуются давние и надежные народные способы решения проблемы.
Зачем поливать чеснок солёной водой
Для того чтобы защитить будущий урожай от вредителей, многие советуют использовать при поливе раствор с соленой водой. Эффект можно будет увидеть буквально на глазах, ведь после такой процедуры от вредителей не останется и следа. Кроме того, полив чеснока специальным солевым раствором оказывает позитивное влияние на рост перьев и как следствие – богатый урожай. Объяснение тут простое, ведь давно известно о том, что соль помогает растениям усваивать азот.
Чем подкормить чеснок, чтобы головки были большими
Опытные дачники и огородники давно знают простую закономерность – чем больше вырастает надземная часть чеснока, тем крупнее в итоге получаются сами зубчики. Для того, чтобы вырастить крупный чеснок, в начале вегетации полезно провести подкормку.
Порядок действий:
- возьмите 20 граммов аммиачной селитры;
- добавьте 20 граммов магния сернокислого;
- смешайте с 10 литрами воды;
- проводите подкормку чеснока на кислой почве за месяц до выкопки;
- если почва отличается высоким рН, используйте золу.
Чем поливают чеснок чтобы он не желтел
При выращивании урожая не стоит сильно экспериментировать и пробовать изобретать велосипед. Лучше прислушаться к дельным советам. Для того, чтобы чеснок не желтел, обычно используют старые, но проверенные средства, а именно – полив с добавлением активного вещества:
- мочевины;
- аммиачной селитры;
- нитроаммофоска.
Полив чеснока нашатырным спиртом
Для полива используйте лейку и следите за тем, чтобы смесь попадала на перья чеснока и под корни.
Порядок действий:
- возьмите ведро с 10 литрами воды;
- добавьте 3 столовые ложки нашатырного спирта;
- проводите полив не во время активного солнца.
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