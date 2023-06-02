УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем поливать чеснок солёной водой: богатый урожай удивит опытных огородников

Алексей Тесля
2 июня 2023, 02:00
4
Для чего лук поливают соленой водой - неожиданные советы опытных дачников.
Чем удобрить грядку под чеснок
Чем поливать зимний чеснок / ua.depositphotos.com

При выращивании чеснока важно проводить процедуры, которые помогут получить богатый урожай, а также защитят его от вредителей.

Несмотря на обилие специальных препаратов и химических смесей, заслуженной популярностью пользуются давние и надежные народные способы решения проблемы.

Зачем поливать чеснок солёной водой

Для того чтобы защитить будущий урожай от вредителей, многие советуют использовать при поливе раствор с соленой водой. Эффект можно будет увидеть буквально на глазах, ведь после такой процедуры от вредителей не останется и следа. Кроме того, полив чеснока специальным солевым раствором оказывает позитивное влияние на рост перьев и как следствие – богатый урожай. Объяснение тут простое, ведь давно известно о том, что соль помогает растениям усваивать азот.

видео дня

Чем подкормить чеснок, чтобы головки были большими

Опытные дачники и огородники давно знают простую закономерность – чем больше вырастает надземная часть чеснока, тем крупнее в итоге получаются сами зубчики. Для того, чтобы вырастить крупный чеснок, в начале вегетации полезно провести подкормку.

Порядок действий:

  • возьмите 20 граммов аммиачной селитры;
  • добавьте 20 граммов магния сернокислого;
  • смешайте с 10 литрами воды;
  • проводите подкормку чеснока на кислой почве за месяц до выкопки;
  • если почва отличается высоким рН, используйте золу.

Чем поливают чеснок чтобы он не желтел

При выращивании урожая не стоит сильно экспериментировать и пробовать изобретать велосипед. Лучше прислушаться к дельным советам. Для того, чтобы чеснок не желтел, обычно используют старые, но проверенные средства, а именно – полив с добавлением активного вещества:

  • мочевины;
  • аммиачной селитры;
  • нитроаммофоска.

Полив чеснока нашатырным спиртом

Для полива используйте лейку и следите за тем, чтобы смесь попадала на перья чеснока и под корни.

Порядок действий:

  • возьмите ведро с 10 литрами воды;
  • добавьте 3 столовые ложки нашатырного спирта;
  • проводите полив не во время активного солнца.

Больше новостей:

чеснок интересные новости
Реклама

Главное за день

"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

23:21 Украина
Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в Киеве

Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в Киеве

21:50 Украина
Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моря

Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моря

20:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:00

Зачем поливать чеснок солёной водой: богатый урожай удивит опытных огородников

01:34

Сохранит ли Пригожин влияние после потери боеспособности ЧВК Вагнера: прогноз экспертаВидео

00:16

"Пока армия не уничтожит тех, кто вас кошмарит": Cимоньян и Собчак объявили о помощи россиянам Шебекино

00:10

"Подавятся кровью своих детей": блогерша взбесилась из-за работы PatriotВидео

01 июня, четверг
23:56

"Делай, что хочешь": Седокова с мужем публично выясняют отношения

Защита от ударов РФ: в Украину перебросят новые системы Patriot — премьер ПольшиЗащита от ударов РФ: в Украину перебросят новые системы Patriot — премьер Польши
23:35

"Одинаковые песни для обиженных разведенок": в России опустили предательницу Анну Asti

23:33

Будет ужасно везти во всем: 4 знака зодиака, которые в июне разбогатеютВидео

23:21

"Будет не только Белгород": Данилов рассказал о планах российских добровольцев

22:56

Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делатьВидео

Реклама
22:43

Джо Байден упал прямо на сцене: его поднимали всеВидео

22:36

"Его украинские корни": народный депутат родила ребенка от Саакашвили

22:29

Одаривает беженцев в РФ, когда в Украине гибнут дети: новый позор Ани ЛоракВидео

21:50

Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в КиевеВидео

21:30

Развал РФ и угроза новой войны с Украиной: эксперт дал тревожный прогнозВидео

21:21

"Обращаюсь к руководителю СБУ": Панин просит помилования за фразу "Крым - наш"

20:57

Может запустить 24 ракеты: Россия готовит новую атаку с Черного моряВидео

20:49

Угрожают "поставить к стенке": кадыровцы устроили визгливые разборки с Пригожиным

20:27

"Может быть нокаут": Зеленский прокомментировал трагедию возле укрытия в КиевеВидео

20:15

Гороскоп на июнь для всех от Влада Росса: полный провал у Козерога и сказочный период у ЛьваЭксклюзив

20:09

Обман зрения: лишь единицы смогут найти все отличия на картинках

Реклама
19:57

Налетят шквалы и ливни: синоптики рассказали, какие регионы Украины поплывутВидео

19:40

Украину накроет сильная магнитная буря: опасная дата уже близкоВидео

19:37

10 вещей, которые категорически нельзя стирать в машинке: стоит знать каждому

19:20

Россияне, просто сравните четверг 24 февраля 2022 и 1 июня 2023мнение

19:06

В Германии дали ответ о передаче ракет Taurus УкраинеВидео

18:54

Мощный взрыв и клубы дыма: в центре Белгорода взорвался беспилотникВидео

18:38

"Напугаете людей": в Запорожье военного не пустили выпить кофе из-за формы

17:46

Закрыла соцсети и молчит о войне: куда пропала "Мисс Украины" и подруга Буйнова Инна ЦимбалюкВидео

17:42

"Последнее лето Путина": в ОП жестко ответили на ракетный удар РФ по Киеву

17:39

В Украине приняли серьезное решение по укрытиям после трагедии в КиевеВидео

17:33

В проекте "Год. За кадром" покажут секреты и особенности работы Офиса президента Украины

17:19

Как правильно ухаживать за помидорами, чтобы был богатый урожай

17:12

Это работает: 3 способа, как хранить зелень в холодильнике без водыВидео

17:04

"Старики во власти, РФ в совок тянут": россияне в истерике из-за сроков возвращения на ОИВидео

16:53

Ирма Витовская рассказала об убеждениях ее партнера по сериалу "Леся+Рома"Видео

16:45

Почему ВСУ не могут ударить по Искандерам, которыми РФ бьет по Киеву: ответ Игната

16:32

Чем полезна клубника для организма человека: сколько можно ее съесть

16:29

Как правильно здороваться на украинском: Авраменко рассказал о частой ошибкеВидео

16:26

Кучма засветился на Лазурном Берегу Франции

16:23

Дала четкий ответ: в России зовут выступать Ротару за бешеные суммы денегВидео

Реклама
16:18

"С ребенком побежала в поликлинику": соседка погибшей киевлянки рассказала о моменте атакиФото

16:12

"Пугачева считает нас рабами": в РФ закатили истерику из-за поступка ПримадонныВидео

16:05

Тендер Минздрава более чем на 1 млрд грн прописан под конкретную структуру

16:00

Байден намерен пересекать "красные линии", блеф Путина провалился – WPВидео

15:57

Путин построил в Подмосковье "царское село" с дворцами для родственников – СМИФотоВидео

15:51

Будет второй акт горя: прогноз для Украины, какие 3 города под новой угрозой массового обстрелаВидео

15:45

Кого комары кусают чаще других: их привлекают запахи и группа кровиВидео

15:31

Названа причина: "пьяный" охранник, закрывший укрытие, резко оказался в больницеВидео

15:16

Изменение формата операции в Бахмуте связано с выводом "вагнеровцев" - СырскийВидео

15:08

Как засолить селедку быстро: уникальный способ за два часаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять