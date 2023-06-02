Зачем поливать чеснок солёной водой: богатый урожай удивит опытных огородников

Для чего лук поливают соленой водой - неожиданные советы опытных дачников.

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Чем поливать зимний чеснок / ua.depositphotos.com

При выращивании чеснока важно проводить процедуры, которые помогут получить богатый урожай, а также защитят его от вредителей.

Несмотря на обилие специальных препаратов и химических смесей, заслуженной популярностью пользуются давние и надежные народные способы решения проблемы.

Зачем поливать чеснок солёной водой

Для того чтобы защитить будущий урожай от вредителей, многие советуют использовать при поливе раствор с соленой водой. Эффект можно будет увидеть буквально на глазах, ведь после такой процедуры от вредителей не останется и следа. Кроме того, полив чеснока специальным солевым раствором оказывает позитивное влияние на рост перьев и как следствие – богатый урожай. Объяснение тут простое, ведь давно известно о том, что соль помогает растениям усваивать азот.

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Чем подкормить чеснок, чтобы головки были большими

Опытные дачники и огородники давно знают простую закономерность – чем больше вырастает надземная часть чеснока, тем крупнее в итоге получаются сами зубчики. Для того, чтобы вырастить крупный чеснок, в начале вегетации полезно провести подкормку.

Порядок действий:

возьмите 20 граммов аммиачной селитры;

добавьте 20 граммов магния сернокислого;

смешайте с 10 литрами воды;

проводите подкормку чеснока на кислой почве за месяц до выкопки;

если почва отличается высоким рН, используйте золу.

Чем поливают чеснок чтобы он не желтел

При выращивании урожая не стоит сильно экспериментировать и пробовать изобретать велосипед. Лучше прислушаться к дельным советам. Для того, чтобы чеснок не желтел, обычно используют старые, но проверенные средства, а именно – полив с добавлением активного вещества:

мочевины;

аммиачной селитры;

нитроаммофоска.

Полив чеснока нашатырным спиртом

Для полива используйте лейку и следите за тем, чтобы смесь попадала на перья чеснока и под корни.

Порядок действий:

возьмите ведро с 10 литрами воды;

добавьте 3 столовые ложки нашатырного спирта;

проводите полив не во время активного солнца.

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