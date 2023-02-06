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Чеснок вымахает с кулак: главные секреты подкормки овоща во время посадки и роста

6 февраля 2023, 11:49
Расскажем, какие удобрения лучше использовать и в какой период.
Чем удобрить грядку под чеснок
Чем удобрить грядку под чеснок / ua.depositphotos.com

Близится весна и все больше садоводов восстанавливают в памяти способы удобрения посаженных растений. Одними из первых владельцев дачных участков порадует зелень, в том числе и чеснок. Поэтому большинство садоводов ищут, чем удобрить грядку под чеснок весной, чтобы быстрее получить обильный урожай побегов. Кроме этого, нельзя забывать о других аспектах выращивания.

Посадка чеснока и особенности выращивания

Урожай, выращенный своими руками – особая радость и гордость. Чтобы получить его понадобится вложить силы и время, а также знать, что положить в лунку при посадке чеснока весной или чем его полить, чтобы яркие, сочные и ароматные перья радовали своей силой, а головки росли крупными и тугими.

Чтобы чеснок вырос таким, как хочется владельцу участка, нужно выполнить ряд обязательных условий:

  • правильно подготовленная и заправленная навозом почва;
  • регулярный и достаточный полив зубков, которые были высажены;
  • регулярная подкормка растений.

Как видно удобрение почвы начинается уже на этапе подготовки к посадке зубчиков. Выбор типа удобрения – органика или минеральные средства, остается за каждым любителем этого овоща. Считается, что чеснок больше любит органические удобрения, но важно ими не злоупотреблять, чтобы переизбыток не повлек за собой пожелтение листьев и снижение урожайности.

Чем удобрять чеснок: правила внесение органики и минералов

Каждый садовод вырабатывает собственные правила обогащения грунта полезными веществами. Однако существуют несколько устоявшихся правил:

  1. За несколько месяцев до посадки чеснока в землю вносят компост, навоз. Это лучше делать осенью, чтобы весной посадить зубчики.
  2. Минеральные удобрения вносят в течение всего сезона, пока чеснок растет и до самого момента его выкапывания.

Подготовка почвы начинается осенью, в сентябре или октябре, когда все растения и предыдущий урожай чеснока уже собраны. Стоит знать, что добавить в землю при посадке чеснока осенью. Грядку перекапывают у вносят в нее навоз, суперфосфат, калийные соли. На каждые 5 кг органики кладут 35 грамм каждого минерального удобрения. Кроме того, для посадки чеснока лучше выбрать грядку, где до этого росли кабачки или огурцы.

Уход за чесночной грядкой весной и летом

При посадке чеснока в каждую лунку тоже кладется удобрение. Большинство садоводов знают, что положить в лунку при посадке чеснока весной. Полезной будет древесная зола. Она является отличным фосфорно-калийным удобрением. В ней содержатся такие вещества, как фосфор, кальций, калий, бор, серо, железо, магний.

Кроме того, нужно знать, чем подкормить чеснок весной после зимы, чтобы он дал быстрые всходы. Если хочется больше зеленой массы, то подойдут суперфосфат, аммиачная селитра и другие. Также важно знать, чем подкормить чеснок весной чтобы он не желтел, а луковицы выросли внушительных размеров. Для решения этой проблемы понадобятся аммиачная селитра и сульфат мгния.

В процессе роста овощ также нуждается в подкормке. Его можно поливать навозной жижей, можно вносить древесную золу. Все это поможет увеличить объем зеленой массы листьев и положительно скажется на росте луковиц. С июня чеснок можно подкормить минеральными удобрениями.

Чтобы земля не пустовала, а удобрения помогли вырастить еще что-то на эту же грядку подсаживают дополнительные растения. Известно, что можно посадить на одной грядке с чесноком любую зелень – петрушку, укроп, сельдерей, шпинат и другие виды зелени. Благодаря такому сочетанию на столе окажутся богатые витаминами салаты.

чеснок
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