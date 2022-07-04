Как хранить чеснок: Топ-6 самых популярных способов

Как хранить чеснок - самые популярные способы / Фото pixabay.com

Июль - месяц, когда большинство огородников убирают урожай чеснока. Но собрать его - это еще полдела, ведь еще нужно знать, как хранить чеснок в домашних условиях и что посадить после чеснока в июле.

На какой праздник убирают чеснок

Время уборки урожая зависит от сорта чеснока и от климата региона, в котором его выращивают. В регионах, где более теплый климат, любые овощи и фрукты созревают быстрее. Определить зрелость чеснока можно по внешнему виду растения. Ранее Главред писал о трех главных признаках, которые говорят о том, что пора убирать урожай чеснока.

Чтобы определить, какого числа нужно убирать чеснок, можно воспользоваться и народными поверьями. Например, в Украине чеснок убирают в религиозный праздник Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Кстати, если лето дождливое, то со сбором урожая лучше поторопиться. Возможно чеснока будет меньше, но его качество будет лучше, ведь от излишней воды луковицы могут загнить и будут плохо храниться.

Как подготовить чеснок к хранению

Чтобы выкопанный чеснок хранился дольше, его нужно правильно к этому подготовить.

Луковицу чеснока, к которой прилипло много земли, очищают руками. Если вы будете стучать ею по лопате, чтобы земля осыпалась, есть риск повредить корешки и донце, также могут появиться небольшие вмятины, которые, в свою очередь, станут источником инфекции. Стебли и торчащие из головки корни обрывать не нужно.

Перед длительным хранением чеснок нужно хорошенько высушить. Положите его под навес или в теплое и хорошо проветриваемое помещение (например, на чердак) на 10-14 дней. Некоторые огородники оставляют чеснок сушиться прямо на грядке или подвешивают на открытом воздухе.

Когда головки хорошо просохнут, можно будет обрезать стебли, но обязательно следует оставить пенек длиной 5-10 сантиметров и около 1 см корневой бороды.

Если вы планируете хранить чеснок в косах или пучках, в этом случае срезать стебли не нужно.

Как хранить чеснокв очищенном виде

В очищенном виде чеснок несколько месяцев может храниться в растительном масле. Для этого очищенные, помытые и обсушенные зубчики чеснока помещают в стеклянную или пластиковую емкость и заливают подсолнечным или кукурузным маслом с добавлением щепотки соли.

Банку плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник или погреб.

Масло из чеснока можно использовать для заправки салатов.

Как хранить чеснок в неочищенном виде

Чеснок нужно хранить в сухом прохладном помещении. В противном случае он либо начнет прорастать, либо быстро заразится плесневыми грибками. Если воздух будет слишком сухим, то зубчики быстро потеряют внутреннюю влагу и станут невкусными.

Оптимальная влажность воздуха для хранения чеснока 40-50%. Если вы планируете держать чеснок в подвале, то оптимальная температура хранения для него +2 градуса. При хранении чеснока на зиму в доме или квартире, поддерживайте температуру на отметке +18… +20 градусов.

Хранение чеснока - Топ-6 самых популярных способов

1. Для хранения чеснока можно воспользоваться дедовским методом - сделать вязанки.

2. Чеснок можно упаковать в мешочек из натуральной ткани (лен, хлопок) и добавить сухие растительные компоненты (шелуху здоровых луковиц; сфагнум, кокосовое волокно). Они будут поглощать атмосферную влагу.

3. Хранить чеснок можно и в банке бескислородным способом. Отсутствие воздуха не даст возможности развиваться гнилостным бактериям и грибкам. В банку до самого верха укладывают сухие неочищенные головки или зубчики чеснока. Сверху нужно поместить кусочек свечки, который зажигают, и сразу закрывают банку. Свеча, сгорая, расходует весь запас кислорода и гаснет, а в банке создается бескислородное пространство.

Важно! Нельзя использовать пластиковые крышки, поскольку они расплавятся.

4. Сложенный в банку чеснок можно засыпать мукой. Верхний слой муки должен быть 1,5-2,5 см. В этом случае закрыть банку можно любой крышкой, в том числе и пластиковой.

5. Хорошие результаты дает обмакивание головок чеснока в расплавленный воск или парафин.

6. Еще один простой способ хранения чеснока – в коробке в самом прохладном месте квартиры, например, возле входной или балконной двери.

Что посадить после чеснока в июле

Чтобы земля не пустовала в середине лета, после чеснока можно посадить шпинат, укроп, рукколу, петрушку, сельдерей или салат - у этих культур короткий вегетационный период, поэтому можно собрать еще как минимум один урожай. Перед посадкой зелени в почву нужно внести любое комплексное удобрение (1 ст. л. на 10 л воды).

Почва после чеснока понравится пекинской капусте. Кочаны вырастут крепкими и сочными.

Также в июле можно успеть посеять после чеснока редис и огурцы. Главное – выбрать скороспелый сорт. А вот в августе после чеснока можно посадить редьку (дайкон, черную или зеленую).

Вам также может быть интересно: