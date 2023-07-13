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Головоломка для тех, кто самый внимательный: надо найти волка за 10 секунд

Андрей Ганчук
13 июля 2023, 10:34 обновлено 13 июля, 10:42
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Попробуйте разгадать головоломку, на которой нужно отыскать волка – задачка довольно-таки непростая и потребует максимальной концентрации на картинке.
Найти волка
На заснеженной поляне в лесу вам надо всего за 10 секунд найти волка / The Sun

Если вы устали от работы и ищете увлекательный способ передохнуть, поразгадывайте головоломки. Они помогут вам расслабиться и восстановить силы. На этот раз вам понадобится внимательно посмотреть на картинку, где нужно будет найти волка.

Головоломка от ETimes не самая простая. Оптическая иллюзия пытается вас запутать, для поиска волка на изображении понадобится максимальная концентрация.

Посмотрите внимательно на картинку. На ней – заснеженные кусты, где прячется волк, которого мы ищем. Найти его нужно всего за 10 секунд.

видео дня
Найти волка
Найти волка будет непросто, внимательно смотрите на изображение / The Sun

Не нашли волка? Посмотрите внимательно на изображение. Волк находится чуть левее по центру. Картинка путает вас, поскольку цвет шерсти животного сливается с цветовой композицией изображения.

Найти волка разгадка
Волк на картинке находится слева по центру / The Sun

Головоломки на Главреде

Ранее мы предлагали вам разгадать непростую оптическую иллюзию. Надо среди множества слов найти "теннис". На решение задачки всего 20 секунд.

Также вы можете попробовать разгадать увлекательную головоломку. На изображении, кроме жениха, один из "похитителей" невесты. Вам нужно всего за 6 секунд найти, кто из мужчин ее украл.

Если вы максимально уверены в своих силах в плане разгадок оптических иллюзий, попробуйте разгадать очень сложную головоломку. Надо за 33 секунды определить, чем отличается одна картинка от другой. Нужно обнаружить 10 отличий.

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