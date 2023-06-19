Где должно стоять долларовое дерево, чтобы магия денег заработала

Долларовое дерево способно мистическим образом повышать доходы своего владельца. Как сделать так, чтобы оно было к вам благосклонно?

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Для каждого члена семьи нужно приобрести отдельное долларовое дерево / Коллаж: Главред, фото: Instagram, скриншот

Долларовое дерево (замиокулькас) – мистическое растение, с которым связывают множество примет. Что приносит в дом долларовое дерево? Считается, что оно привлекает богатство, а также может предупредить о грядущем разорении. Чтобы долларовое дерево "работало" только на плюс, ему нужно создать определенные условия для жизни.

Какие приметы связаны с долларовым деревом

Если замиокулькас обильно цветет – вас ждет небывалая прибыль или наследство.

Кстати, как заставить растение цвести, читайте в материале: Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ.

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Если замиокулькас чахлый, желтеет и теряет листья - его владельцу грозит разорение в ближайшие месяцы.

Стабильный рост долларового дерева говорит о планомерном повышении доходов.

Где должно стоять долларовое дерево по фен-шуй

Располагать дерево в доме лучше всего на юго-востоке. Там находятся правильные энергии, способные активировать денежные потоки.

Это растение светолюбивое, но очень важно, чтобы на замиокулькас не падали прямые солнечные лучи.

Долларовое дерево стоит разместить поближе к источнику света — возле окна, на балконе или закрытой лоджии. При этом листья обязательно затеняйте шторами или жалюзи.

Летом держите растение на открытом воздухе. Тогда в листьях активизируется процесс фотосинтеза, и они станут насыщенно-зелеными.

Можно ли покупать долларовое дерево

Чтобы это растение сработало на полную силу, нужно, чтобы его подарили. Принимая растение в дар, обязательно заплатите за него несколько монет.

В принципе, долларовое дерево можно купить себе самостоятельно. Но для проявления его волшебных свойств придется задобрить растение. Например, часто говорить ему слова благодарности, а в Рождество и Новый год украшать монетками. На вершину растения можно установить небольшую фигурку дракона или денежной лягушки.

Кстати, у этого растения должен быть один владелец. Для каждого члена семьи можно приобрести отдельное долларовое дерево. Тогда эффект от его выращивания будет действительно ощутимым.

Можно ли дарить долларовое дерево

В дар приносят только зрелое растение. Дарить вазон с молодым долларовым деревом нежелательно.

Отростки от своего замиокулькаса не дарят. Считается, что так возможно отдать свое благосостояние другому человеку.

Как правильно пересаживать долларовое дерево

Пересаживать замиокулькас можно только на растущую луну и только в хорошем расположении духа.

Если пересадить растение на убывающую луну, оно принесет в дом негатив и ухудшит финансовое положение.

Что не любит долларовое дерево

Замиокулькас не любит нарушения комфортных условий содержания.

Из-за недостатка освещения листья вытягиваются и бледнеют. Прямые солнечные лучи провоцируют появление ожогов, листья засыхают.

Из-за лишней влаги корневая система растения может загнивать.

В слишком маленьком горшкк корни растения будут выпирать наружу.

Кроме того, перепады температуры и влажности приводят к появлению грибковых болезней и гибели растения.

Ранее Главред писал о том, как добиться цветения денежного дерева.

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