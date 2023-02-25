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Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево - приметы и суеверия

25 февраля 2023, 15:31
Простая логика говорит, что если денежное дерево притягивает своему хозяину деньги, значит и выбрасывать его нельзя. Но это не совсем так.

Денежное дерево
Можно ли выбрасывать цветок денежное дерево / Фото ua.depositphotos.com

Денежное дерево (толстянка, крассула) - неприхотливое растение, которое есть дома у многих цветоводов. С ним связано множество примет. Согласно одной из них, растение притягивает в дом финансовый успех. Ранее Главред писал, как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги.

Бывают случаи, когда растение погибло, надоело или от него решили избавиться по другим причинам, например, если в доме есть домашние животные, для которых оно несет опасность. Можно ли выбрасывать цветок денежное дерево или отдать его друзьям?

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Что делать со старым денежным деревом

Толстянка - это растение-долгожитель и может расти около 50 лет. Но если совсем не уделять ему внимания, то растение может зачахнуть и потерять свой внешний вид.

Простая логика говорит, что если денежное дерево притягивает своему хозяину деньги, значит и выбрасывать его нельзя. Ведь таким образом можно выбросить и свою финансовую удачу вместе с ним. На самом деле это не совсем так.

Положительную энергию в дом несет только здоровая и крепкая крассула. Поэтому если растение чахнет, значит его нужно либо реанимировать, либо выбросить.

Как правильно выбросить денежное дерево

Просто выбросить в мусорник денежное дерево не советуют. Якобы если так сделать, то достаток уйдет из семьи навсегда. Ведь дерево долгое время росло в вашем доме, питалось вашей энергией, приносило удачу, а в результате таких действий может банально "обидеться".

Лучшее решение – "вернуть цветок природе" или найти ему нового хозяина. Например, можно вынести крассулу на улицу и закопать.

Второй вариант- оставьте себе отросток, а остальную часть растения выбросьте.

Третий способ избавиться от денежного дерева - подарите его человеку, который позаботится о растении.

Эти правила касаются только той толстянки, которую вырастили вы сами. Если растение было куплено в магазине, но потом быстро погибло, его смело можно выбрасывать.

Можно ли отдать свое денежное дерево

Считается, что денежное дерево, которое вырастили вы сами, можно отдать друзьям или знакомым, так как это усилит дружеские связи, укрепит денежные потоки между членами семьи, а также принесет удачу.

Денежное дерево можно также отнести на работу, чтобы улучшить отношения с коллегами. Еще это поможет сделать так, чтобы деньги с работы пошли прямо в дом.

Единственный нюанс - отдавать денежное дерево из дома можно только в том случае, если оно пышет силой и здоровьем.

Кому нельзя отдавать денежное дерево из дома

Крассулу ни в коем случае не стоит отдавать завистливым друзьям, ревнивым родственникам или коллегам.

Ранее Главред писал, как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньги.

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