"Фатальный период": астролог спрогнозировала, когда РФ может применить химическое оружие

Астролог спрогнозировала, когда РФ может применить химическое оружие / 93-я ОМБр Холодный Яр и https://ua.depositphotos.com

Коридор затмений с 25 октября по 8 ноября ‒ будет роковой и переломный период, в ходе которого могут произойти всякие неприятные вещи (в том числе ‒ и на фронтах российско-украинской войны). Такой прогноз выложила на свою страницу в Instagram астролог Ольге Медвецкая.

"То, что это фатальный и переломный период (я о коридоре затмений с 25.10 по 8.11 и дни возле него) – ясно. Каким он будет? Точно нелегким, но необходимым. […] К тому же на этой неделе Марс негативно аспектирует планету расширения Юпитер и планету иллюзий, обмана и химии Нептун: это усугубление жестокости на поле боя, а также применение запрещенных видов оружия, химического оружия и использование лжи как средства борьбы (все слышали о "грязной бомбе"? Это ‒ оно). Еще и напряженный аспект от Меркурия до Плутона, дающий впечатление с воздуха, возможно разрушение важных дорог, путей", ‒ говорит она.

Кроме того, как считает Медвецкая, на жизнь Украины будет крайне сильно влиять период ретроградного Марса, который продлится несколько месяцев ‒ до 13 января 2023 года.

"К тому же Марс становится ретроградным 30.10 и будет таким вплоть до 13.01. А перед тем всю неделю он будет замедляться и будет ощущение, будто вы пытаетесь уходить, что-то делать, но руки-ноги в киселе и не дают разогнаться. Это еще одна причина, по которой сейчас не следует начинать что-то новое", ‒ подытожила она.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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