Экстремальная магнитная буря в 7 баллов накрывает Землю: как пережить

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 преподнес под конец месяца неприятный сюрприз: такого сильного удара мы не ощущали уже давно.
Магнитная буря 30 октября 2021 станет ударом экстра-класса: на пике она достигнет 7 баллов. Столь сильных геомагнитных возмущений не наблюдалось, как минимум, последние полгода. Главред разобрался, как пережить этот удар с минимальным риском для здоровья.
Нарастать геомагнитные колебания начнут во второй половине субботы. А на максимальные значения этот удар выйдет в ночь с 30-го на 31 октября. Тогда буря и достигнет семи баллов. Это соответствует красному уровню угрозы.
Магнитная буря 31 октября 2021, наоборот, сильнее будет в первой половине дня – а к вечеру пойдет на спад. При этом даже в ночь на понедельник возмущения всё еще будут достигать трех баллов. И только 1 ноября 2021 геомагнитная обстановка, по прогнозу, должна стабилизироваться.
Чуть более оптимистичную метеокартину рисует ФИАН (Лебедев):
Из-за возмущений в магнитосфере Земли у людей вероятны спазмы сосудов и проблемы с кровотоком. Как следствие:
- головные боли,
- скачки давления,
- головокружения,
- приступы тошноты,
- тахикардия и боли в области сердца,
- проблемы с координацией и концентрацией.
Ситуацию усугубит перевод часов на зимнее время 2021, который также пройдет в эти выходные. Переход на зимнее время – дополнительный стресс для организма, что может спровоцировать свои неприятные симптомы:
- чувство разбитости и дезориентации;
- проблемы со сном;
- обострение хронических заболеваний;
- это также может послужить причиной осенней депрессии.
Магнитные бури в конце октября 2021: как пережить
Эти выходные стоит провести максимально спокойно и расслабленно. Избегать стрессов и чрезмерных нагрузок – это касается как физических нагрузок, так и нагрузок на психику.
Не стоит переедать. А вот соблюдать питьевой режим – особенно важно.
В качестве физической активности стоит выбрать нетяжелые упражнения: на растяжку, для медитации и т.п. От силовых и кардиоупражнений необходимо временно отказаться. Также полезно ходить на прогулку или поплавать в бассейн.
Напомним, в ноябре 2021 магнитные бури атакуют часто: геомагнитные возмущения будут фиксироваться почти половину месяца. Как защитить себя – читайте в нашем материале Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней.
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