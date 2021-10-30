Экстремальная магнитная буря в 7 баллов накрывает Землю: как пережить

Магнитная буря с 30 октября 2021 - нас ждет опасный удар в 7 баллов / 1zoom.ru

Магнитная буря 30 октября 2021 станет ударом экстра-класса: на пике она достигнет 7 баллов. Столь сильных геомагнитных возмущений не наблюдалось, как минимум, последние полгода. Главред разобрался, как пережить этот удар с минимальным риском для здоровья.

Нарастать геомагнитные колебания начнут во второй половине субботы. А на максимальные значения этот удар выйдет в ночь с 30-го на 31 октября. Тогда буря и достигнет семи баллов. Это соответствует красному уровню угрозы.

Магнитная буря 31 октября 2021, наоборот, сильнее будет в первой половине дня – а к вечеру пойдет на спад. При этом даже в ночь на понедельник возмущения всё еще будут достигать трех баллов. И только 1 ноября 2021 геомагнитная обстановка, по прогнозу, должна стабилизироваться.

Магнитные бури сегодня по часам

Чуть более оптимистичную метеокартину рисует ФИАН (Лебедев):

Магнитные бури сегодня и на 3 дня

Из-за возмущений в магнитосфере Земли у людей вероятны спазмы сосудов и проблемы с кровотоком. Как следствие:

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головные боли,

скачки давления,

головокружения,

приступы тошноты,

тахикардия и боли в области сердца,

проблемы с координацией и концентрацией.

Ситуацию усугубит перевод часов на зимнее время 2021, который также пройдет в эти выходные. Переход на зимнее время – дополнительный стресс для организма, что может спровоцировать свои неприятные симптомы:

чувство разбитости и дезориентации;

проблемы со сном;

обострение хронических заболеваний;

это также может послужить причиной осенней депрессии.

Магнитные бури в конце октября 2021: как пережить

Эти выходные стоит провести максимально спокойно и расслабленно. Избегать стрессов и чрезмерных нагрузок – это касается как физических нагрузок, так и нагрузок на психику.

Не стоит переедать. А вот соблюдать питьевой режим – особенно важно.

В качестве физической активности стоит выбрать нетяжелые упражнения: на растяжку, для медитации и т.п. От силовых и кардиоупражнений необходимо временно отказаться. Также полезно ходить на прогулку или поплавать в бассейн.

Напомним, в ноябре 2021 магнитные бури атакуют часто: геомагнитные возмущения будут фиксироваться почти половину месяца. Как защитить себя – читайте в нашем материале Магнитные бури в ноябре 2021: расписание опасных для сосудов дней.

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