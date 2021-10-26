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Магнитные бури в ноябре 2021: график опасных для сосудов дней

26 октября 2021, 16:30

В ноябре 2021 магнитные бури атакуют часто: геомагнитные возмущения будут фиксироваться почти половину месяца. Как защитить себя – читайте на Главреде.

Магнитные бури в ноябре 2021 расписание дней, когда заболит голова
Магнитные бури в ноябре 2021 - расписание дней, когда заболит голова / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на ноябрь этого года обещает минимум три продолжительных периода геомагнитных возмущений.

Когда будут в ноябре 2021 года магнитные бури и как подготовить к ним свой организм, чтобы минимизировать пагубное воздействие непогоды из космоса – читайте на Главреде.

Календарь магнитных бурь в ноябре 2021: опасные даты

Первым серьезным ударом станет магнитная буря 6 ноября 2021: сила удара – 4 балла, планетарный индекс – 12 по шкале NASA (при норме – 5). Причем эта геомагнитная буря растянется на три дня – постепенно затихая.

Так, магнитная буря 7 и 8 ноября 2021 будет уже трехбалльной. Планетарный индекс тоже будет плавно опускаться: сначала до отметки 10, а затем до 8.

Магнитная буря 11 ноября 2021 обещает стать испытанием лишь для метеозависимых людей и тех, кого беспокоят хронические заболевания. Остальные люди ее, скорее всего, не почувствуют.

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Магнитная буря 15 ноября 2021 тоже будет довольно слабой: сила удара – 3 балла, планетарный индекс – 10. А магнитная буря 16 ноября 2021 еще слабее: сила удара – такие же 3 балла, но планетарный индекс – 8.

Самая продолжительная магнитная буря ноября должна начаться 25-го числа (даты могут сдвинуться). Пик удара ожидается 29 ноября. Столь длительное воздействие геомагнитных возмущений на человека грозит обернуться упадком сил и повышенной раздражительностью.

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Чем опасны магнитные бури

Во время магнитных бурь возрастает риск возникновения тромбов (так как кровь становится более вязкой), повышается нагрузка на сосуды (отсюда скачки давления и головные боли). Воздействуют магнитные бури и на психику человека: может наблюдаться повышенная раздражительность или легкие приступы паники.

В дни повышенной солнечной активности от сильных физических нагрузок лучше отказаться. И тщательно следить за своим рационом: употреблять меньше вредной пищи, кофеина и алкоголя – и пить больше воды и травяных чаев (настоев).

Топ-10 способов, как защититься от магнитных бурь

  1. Высыпаться.
  2. Закалять сосуды: начинать утро с контрастного душа.
  3. Оптимизировать свой рацион: на время отказаться от слишком жирных, сладких и копченных блюд.
  4. Пить больше воды и меньше – кофе и алкоголя.
  5. Снизить нагрузки на психику: меньше читать грустных новостей и книг, не смотреть драматических фильмов и свести на нет общение с токсичными людьми.
  6. Снизить нагрузки на сердце: заменить тяжелые тренировки на йогу или стретчинг, плавание, спортивную ходьбу. При этом совсем отказываться от физической активности тоже нельзя: упражнения помогают разогнать кровь, а это особенно полезно во время магнитных бурь.
  7. Больше дышать свежим воздухом: проветривать помещение, больше гулять.
  8. В дни повышенной солнечной активности стоит избегать общественных мест и скопления людей.
  9. Принять ванну перед сном. А чтобы расслабиться – дополнительно можно добавить в воду эфирные масла лаванды, мелиссы, ладана, мяты или майорана. Масла можно и сочетать: например, при бессоннице майоран соединяют с лавандой (подробнее про сочетание масел – читайте в инструкции к ним).
  10. Заранее проконсультироваться с врачом и держать при себе нужные лекарства. Например, для профилактики роста артериального давления чаще всего назначают никардия ретард, конкор и хемопамид ретард.

Ранее мы писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Медикаменты при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

В период магнитных бурь стоит беречь нервы, пить больше воды и травяного чая вместо кофе и черного чая. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

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