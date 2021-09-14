Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

Перевод часов на зимнее время 2021 Украина / novyny.live

Ежегодно перевод часов на зимнее время в Украине происходит в последнее воскресенье октября. В 2021 году эта дата выпадает на 31 октября.

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Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время

Когда переводить время в Украине и куда переводить часы осенью – два наиболее популярных вопроса, которые интересуют граждан. Время перевода стрелок – 31 октября в 4:00 по киевскому времени. Время переводится на час назад. В наше время вставать заранее, чтобы специально перевести стрелки не нужно, смартфоны и гаджеты автоматически сделают это за вас.

Чем вреден перевод часов

Многие эксперты в области медицины, утверждают, что перевод часов – это стресс для организма. Это может привести к таким проблемам:

сбой биологических ритмов организма;

нарушения сна;

нагрузка на сердечно-сосудистую систему;

возникновению депрессии.

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Чтобы минимизировать влияние смены часового пояса, специалисты рекомендуют заранее настраивать организм на перемены. При переходе на зимнее время, за 4 дня до этого необходимо ложиться на 15 минут раньше и каждый день отодвигать сон на 15 минут. Кроме того, рекомендуется исключить дневной сон и употребление кофе во второй половине дня. Завтракать – на час позже.

Перевод часов в Европе 2021

В 2021 году перевод стрелок в странах Европы на летнее время осуществили в последний раз. При этом страны Европы, которые предпочитают жить по зимнему времени переведут время в последний раз 31 октября. Более 84% граждан ЕС высказались против ежегодного изменения часового пояса.

Отметим, что идея перевода часов на час вперед возникла в Германии в конце 18 века. Это решение было обусловлено экономическими мотивами, и, в первую очередь, экономией электроэнергии.

В Украине законопроект об отмене перевода часов на летнее время провалился.