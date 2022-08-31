Экстрасенс спрогнозировал, что ждет украинцев зимой и когда будет победа над РФ / Фото УНИАН, pixabay.com

Украина победит в войне с Россией, но нашей стране предстоит пройти непростой путь. Об этом в интервью УНИАН заявил известный экстрасенс и финалист шоу "Битвы экстрасенсов" Роман Шептицкий.

По его словам, зима не будет катастрофической, но на юго-востоке Украины могут возникнуть проблемы со светом и газом.

"Людей уже просят эвакуироваться (в юго-восточных регионах – Главред). А по всей Украине я не вижу серьезных проблем. Голода не будет", – отметил он.

Шептицкий добавил, что оккупанты будут мстить Украине за каждое поражение в войне, над рядом областей "нависнет" угроза минирований и терактов. В опасности – Хмельницкая, Львовская, Ривненская, Ивано-Франковская, Винницкая, Полтавская области и Киев. Кроме того, северные области страны тоже будут страдать от обстрелов оккупантов.

"В Украине может быть неспокойно от трех до восьми лет. Но это не значит, что в течение всего этого времени будут активны боевые действия. Нам очень необходима мировая помощь, тот же ленд-лиз. Тогда у нас будут все возможности и небо закрыть, и избавиться от воздушных тревог. Пока могу сказать, что Украина обязательно победит", – подчеркнул он.

Напомним, ранее таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская считает, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший войну против Украины, хочет победы и будет искать пути, чтобы сесть за стол переговоров. Согласно прогнозу, переговоры между Украиной и РФ состоятся, но это будет позже. Переговоры начнутся лишь после того, как российские оккупанты начнут отступать.

Победительница Битвы экстрасенсов Алена Курилова считает, что Украина победит Россию в войне, но этого достичь будет очень трудно, без большого количества жертв не обойдется.

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