Экстрасенс поделился очень сильной молитвой для победы Украины над Россией

Чудодейственные слова приблизят победу Украины в войне с россией / Коллаж Reuters, УНИАН

Известный украинский астролог Максим Гордеев, победитель шоу Битва экстрасенсов поделился с украинцами чудодейственной молитвой, которая, по его словам, поможет приблизить победу Украины в войне с россией.

Читать молитву можно в любое время суток или тогда, когда человек предчувствует беду.

Молитва за перемогу України над агресором

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу – Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.

Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого – архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину-Україну.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Как сообщал Главред, ранее Макс Гордеев рассказал, что самые тяжелые бои будут с 20 апреля по 10-15 мая. По его словам, нужно быть внимательными в направлении Мариуполя и Донецка и по возможности покинуть эти города как можно быстрее.

Также Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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