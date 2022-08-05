Ржавые гвозди - реанимация для комнатных растений: как применить лайфхак опытных цветоводов

Если у растения желтеют и сохнут листья, появились черные пятна и, в общем, внешний вид оставляет желать лучшего, возможно цветок заболел и ему нужна "скорая".
Красивые комнатные цветы - украшение любого дома и гордость каждой хозяйки. Если цветок завял, а на листьях появились желтые или коричневые пятна, растение пора начинать спасать. Устроить реанимацию зеленому любимцу можно при помощи старых ржавых гвоздей.
Зачем нужно совать гвозди в землю для комнатных растений
Одно из заболеваний, от которых страдают комнатные растения - хлороз. Он нарушает образование хлорофилла и снижает активность фотосинтеза. В случае такого недуга листья начинают бледнеть, а прожилки остаются зелеными. Так происходит, потому что растение испытывает недостаток железа или же теряет способность усваивать его из почвы.
В этом случае растения можно подкормить железом, а можно закопать в почву гвоздь. Опытные цветоводы говорят, что такой способ спасения растения является безопасным и эффективным.
Кроме того, железный гвоздь также рекомендуют втыкать в землю и в вазонах, и в открытом грунте для повышения кислотности почвы.
Среди комнатных растений к "любителям" кислой почвы (чаще - слабокислой) относятся: азалия, бегония, гортензия, зефирантес, камелия, традесканция. А розам кислая почва противопоказана, они могут заболеть и погибнуть.
Как удобрять гвоздями в домашних условиях
Для того, чтобы обогатить почву железом, можно взять, как ржавые, так и обычные гвозди. Под воздействием воды последние все равно поржавеют и выполнят свою функцию.
Самый простой способ подкормить растение железом - засунуть в вазон несколько гвоздей, а потом полить землю.
Также можно счистить с ржавого гвоздя ржавчину и добавить в землю с больным растением.
Есть еще один способ излечения хлороза с помощью ржавых гвоздей - приготовить настой. Для этого в 1,5 л бутылку с водой нужно положить восемь ржавых гвоздей. Если гвозди длинные, то хватит и пяти. Далее нужно немного подождать, чтобы вода обогатилась ржавчиной и потемнела.
"Ржавой" водой растения поливают под корень. Через время они оживут и восстановятся.
Какие растения любят ржавые гвозди
Больше других железному хлорозу подвержены:
- азалия;
- лимон;
- гортензия;
- клеродендрум;
- гардения.
Этим цветам наверняка понравится лечение с применением ржавых гвоздей.
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Кроме того, если ваши комнатные растения чахнут на глазах, попробуйте приготовить удобрение для цветов дома из двух ингредиентов - яиц и воды. Это настоящий эликсир, возвращающий к жизни.
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