Ржавые гвозди - реанимация для комнатных растений: как применить лайфхак опытных цветоводов

Зачем закапывать ржавый гвоздь в горшок / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Красивые комнатные цветы - украшение любого дома и гордость каждой хозяйки. Если цветок завял, а на листьях появились желтые или коричневые пятна, растение пора начинать спасать. Устроить реанимацию зеленому любимцу можно при помощи старых ржавых гвоздей.

Зачем нужно совать гвозди в землю для комнатных растений

Одно из заболеваний, от которых страдают комнатные растения - хлороз. Он нарушает образование хлорофилла и снижает активность фотосинтеза. В случае такого недуга листья начинают бледнеть, а прожилки остаются зелеными. Так происходит, потому что растение испытывает недостаток железа или же теряет способность усваивать его из почвы.

В этом случае растения можно подкормить железом, а можно закопать в почву гвоздь. Опытные цветоводы говорят, что такой способ спасения растения является безопасным и эффективным.

Кроме того, железный гвоздь также рекомендуют втыкать в землю и в вазонах, и в открытом грунте для повышения кислотности почвы.

Среди комнатных растений к "любителям" кислой почвы (чаще - слабокислой) относятся: азалия, бегония, гортензия, зефирантес, камелия, традесканция. А розам кислая почва противопоказана, они могут заболеть и погибнуть.

Как удобрять гвоздями в домашних условиях

Для того, чтобы обогатить почву железом, можно взять, как ржавые, так и обычные гвозди. Под воздействием воды последние все равно поржавеют и выполнят свою функцию.

Самый простой способ подкормить растение железом - засунуть в вазон несколько гвоздей, а потом полить землю.

Ржавый гвоздь поможет бороться с хлорозом / скриншот

Также можно счистить с ржавого гвоздя ржавчину и добавить в землю с больным растением.

Есть еще один способ излечения хлороза с помощью ржавых гвоздей - приготовить настой. Для этого в 1,5 л бутылку с водой нужно положить восемь ржавых гвоздей. Если гвозди длинные, то хватит и пяти. Далее нужно немного подождать, чтобы вода обогатилась ржавчиной и потемнела.

"Ржавой" водой растения поливают под корень. Через время они оживут и восстановятся.

Какие растения любят ржавые гвозди

Больше других железному хлорозу подвержены:

азалия;

лимон;

гортензия;

клеродендрум;

гардения.

Этим цветам наверняка понравится лечение с применением ржавых гвоздей.

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Кроме того, если ваши комнатные растения чахнут на глазах, попробуйте приготовить удобрение для цветов дома из двух ингредиентов - яиц и воды. Это настоящий эликсир, возвращающий к жизни.

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